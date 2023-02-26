CANLI | Hatay Samandağ'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkiledi, AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün saat 05.26'da merkez üssü Akdeniz Antakya Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Samandağ'a 3,25 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Samandağ'a 3,25 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.