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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/hatay-samandagda-45-buyuklugunde-deprem-1067509981.html
CANLI | Hatay Samandağ'da 4.5 büyüklüğünde deprem
CANLI | Hatay Samandağ'da 4.5 büyüklüğünde deprem
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçılar sürüyor. Hatay Samandağ'da 4.5 büyüklüğünde deprem... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
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hatay, deprem, artçı, новый онлайн для белой редактуры
Hatay'da deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | Hatay Samandağ'da 4.5 büyüklüğünde deprem

09:11 26.02.2023 (güncellendi: 09:37 26.02.2023)
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Ayrıntılar geliyor
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçılar sürüyor. Hatay Samandağ'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkiledi, AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün saat 05.26'da merkez üssü Akdeniz Antakya Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Samandağ'a 3,25 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Hatay merkezli deprem nedeniyle Antakya ilçesinde daha önceki sarsıntılarda hasar gören 2 katlı iş yerinde çökme meydana geldi. İtfaiye erleri enkaz altında çıkan yangına müdahale ederken, Brezilyalı ekip de yaşam dedektörüyle nabız araması gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar, canlı izine rastlamaması üzerine itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile sonlandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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