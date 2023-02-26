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https://sputniknews.com.tr/20230226/gokceada-ve-bozcaadada-yarin-bazi-feribot-seferleri-yapilamayacak-1067520869.html
Gökçeada ve Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Gökçeada ve Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Çanakkale'de etkili olan lodos nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-26T15:51+0300
yaşam
türkiye
gökçeada
bozcaada
feribot
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00 ve 22.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00'de, Bozcaada'dan da Geyikli'ye saat 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 19.00'da seferler gerçekleştirilecek. Planlamadaki diğer feribot seferleri ise fırtına dolayısıyla yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün de aynı nedenden dolayı seferler gerçekleştirilememişti. Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
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türkiye, gökçeada, bozcaada, feribot
türkiye, gökçeada, bozcaada, feribot

Gökçeada ve Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

15:50 26.02.2023 (güncellendi: 15:51 26.02.2023)
© AAferibot - iptal - fırtına
feribot - iptal - fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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Çanakkale'de etkili olan lodos nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00 ve 22.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00'de, Bozcaada'dan da Geyikli'ye saat 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 19.00'da seferler gerçekleştirilecek.
Planlamadaki diğer feribot seferleri ise fırtına dolayısıyla yapılamayacak.
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün de aynı nedenden dolayı seferler gerçekleştirilememişti. Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
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