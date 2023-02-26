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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/fay-hattindaki-ev-30-cm-yukselip-2-metre-ileriye-kaydi-1067512023.html
Fay hattındaki ev 30 cm yükselip 2 metre ileriye kaydı
Fay hattındaki ev 30 cm yükselip 2 metre ileriye kaydı
Adıyaman'da bir evin hemen önünden geçen fay hattı, binanın temelini havaya kaldırdı. İki katlı yapı, yıkılmadı ama iki metre ileriye kaydı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T11:24+0300
2023-02-26T11:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
fay
bina
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Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem birçok ilde büyük yıkımlara yol açarken, Adıyaman’da bir köyde ise evi temelden 30 santim kaldırarak, 2 metre ileriye taşıdı.Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde Atmaca ailesi 6 Şubat’ta meydana gelen Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi yaşayanlardandı. 2 katlı evin temelinin hemen önünden geçen fay hattı depremin izlerini ortaya koyarken, evi temelden 30 santimetre kaldırıp iki metre ileriye taşıdı.O gece annesi ve kardeşleri ile birlikte depreme evde yakalanan Emin Atmaca, oturdukları evin 2 metre ileriye kayıp 30 santimetre havaya kalkmasına kendileri gibi bölgeye incelemeye gelen MTA ekiplerinin de çok şaşırdığını söyledi.'Ev resmen yürüdü'Emin Atmaca, deprem gecesi, büyük ses ve sarsıntıya kalktıklarını anlatarak, “Çok ses ve gürültü vardı. Ev resmen yürüdü. Deprem durunca dışarıya çıkmak için aşağıya indiğimizde kapı ile basamağın farklı olduğunu gördük. Biz buradan inemeyince atlayarak çıktık. Bir tane kütük bularak, annem ve kardeşlerimi kucaklayıp indirdim. Hava aydınlanınca baktığımızda ev hem yukarı kalkmış hem de 2 metre ileriye kaymış. MTA ekipleri de geldi. Böyle bir şey görmediklerini söyleyerek Arap fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattının kapı ile eşiğin önünden geçtiğini söylediler. Onlar da çok şaşırdılar. Biz 6 kişilik aileyiz ve bir kardeşim askerde. Şimdi beşimiz de artık çadırda yaşıyoruz” dedi.
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deprem, fay, bina
deprem, fay, bina

Fay hattındaki ev 30 cm yükselip 2 metre ileriye kaydı

11:24 26.02.2023
© CİHAN KİZİR - İBRAHİM HALİL ASLAN - YASİN ERDEFay hattındaki ev 30 cm yükselip 2 metre ileriye kaydı
Fay hattındaki ev 30 cm yükselip 2 metre ileriye kaydı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© CİHAN KİZİR - İBRAHİM HALİL ASLAN - YASİN ERDE
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Adıyaman'da bir evin hemen önünden geçen fay hattı, binanın temelini havaya kaldırdı. İki katlı yapı, yıkılmadı ama iki metre ileriye kaydı.
Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem birçok ilde büyük yıkımlara yol açarken, Adıyaman’da bir köyde ise evi temelden 30 santim kaldırarak, 2 metre ileriye taşıdı.
Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde Atmaca ailesi 6 Şubat’ta meydana gelen Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi yaşayanlardandı. 2 katlı evin temelinin hemen önünden geçen fay hattı depremin izlerini ortaya koyarken, evi temelden 30 santimetre kaldırıp iki metre ileriye taşıdı.
O gece annesi ve kardeşleri ile birlikte depreme evde yakalanan Emin Atmaca, oturdukları evin 2 metre ileriye kayıp 30 santimetre havaya kalkmasına kendileri gibi bölgeye incelemeye gelen MTA ekiplerinin de çok şaşırdığını söyledi.

'Ev resmen yürüdü'

Emin Atmaca, deprem gecesi, büyük ses ve sarsıntıya kalktıklarını anlatarak, “Çok ses ve gürültü vardı. Ev resmen yürüdü. Deprem durunca dışarıya çıkmak için aşağıya indiğimizde kapı ile basamağın farklı olduğunu gördük. Biz buradan inemeyince atlayarak çıktık. Bir tane kütük bularak, annem ve kardeşlerimi kucaklayıp indirdim. Hava aydınlanınca baktığımızda ev hem yukarı kalkmış hem de 2 metre ileriye kaymış. MTA ekipleri de geldi. Böyle bir şey görmediklerini söyleyerek Arap fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattının kapı ile eşiğin önünden geçtiğini söylediler. Onlar da çok şaşırdılar. Biz 6 kişilik aileyiz ve bir kardeşim askerde. Şimdi beşimiz de artık çadırda yaşıyoruz” dedi.
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