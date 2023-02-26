https://sputniknews.com.tr/20230226/fasli-kadin-istanbulda-bogulma-tehlikesi-gecirdi-1067521866.html
Faslı kadın İstanbul'da boğulma tehlikesi geçirdi
Faslı kadın İstanbul'da boğulma tehlikesi geçirdi
İstanbul Yenikapı sahilinde yüzmek için denize giren Fas uyruklu kadın, boğulmak üzereyken itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T16:46+0300
2023-02-26T16:46+0300
2023-02-26T16:46+0300
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Olay, Yenikapı sahilinde saat 08.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu E.F. (31) isimli kadın yüzmek için denize girdi. Kadın dalgaların da fazla olması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri, denizin yaklaşık 25 metre açığındaki Fas uyruklu kadını kurtararak bota aldı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına müdahale etti.
https://sputniknews.com.tr/20221028/denize-giren-esek-boguldu-sahibi-suni-teneffus-yaparak-hayata-dondurmeye-calisti-1062824341.html
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türkiye, boğulma, istanbul
türkiye, boğulma, istanbul
Faslı kadın İstanbul'da boğulma tehlikesi geçirdi
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İstanbul Yenikapı sahilinde yüzmek için denize giren Fas uyruklu kadın, boğulmak üzereyken itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Yenikapı sahilinde saat 08.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu E.F. (31) isimli kadın yüzmek için denize girdi.
Kadın dalgaların da fazla olması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri, denizin yaklaşık 25 metre açığındaki Fas uyruklu kadını kurtararak bota aldı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına müdahale etti.