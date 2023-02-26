https://sputniknews.com.tr/20230226/fasli-kadin-istanbulda-bogulma-tehlikesi-gecirdi-1067521866.html

Faslı kadın İstanbul'da boğulma tehlikesi geçirdi

Faslı kadın İstanbul'da boğulma tehlikesi geçirdi

İstanbul Yenikapı sahilinde yüzmek için denize giren Fas uyruklu kadın, boğulmak üzereyken itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T16:46+0300

2023-02-26T16:46+0300

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türkiye

türkiye

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Olay, Yenikapı sahilinde saat 08.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu E.F. (31) isimli kadın yüzmek için denize girdi. Kadın dalgaların da fazla olması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri, denizin yaklaşık 25 metre açığındaki Fas uyruklu kadını kurtararak bota aldı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına müdahale etti.

https://sputniknews.com.tr/20221028/denize-giren-esek-boguldu-sahibi-suni-teneffus-yaparak-hayata-dondurmeye-calisti-1062824341.html

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