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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/enkaz-altindan-cikardigi-yarim-otomobille-trafige-cikti-tehlikeli-ama-yapacak-bir-sey-yok-1067526451.html
Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı: ‘Tehlikeli ama yapacak bir şey yok’
Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı: ‘Tehlikeli ama yapacak bir şey yok’
Hatay'da evleri yıkılan Ahmet Oğural, günler sonra enkaz altından çıkardığı yarım otomobili ile trafiğe çıktı. Otomobiliyle erzak almaya giden Oğural... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T19:06+0300
2023-02-26T19:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
hatay
araba
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11 ili etkileyen deprem felaketinde en çok hasarı alan illerden biri de Hatay oldu. Antakya’da inşaat ustalığı yapan Ahmet Oğural ise deprem nedeniyle Yeşilköy Mahallesi’nde yıkılan evlerinden kendisinin ve ailesinin canını zor kurtardı.Günler sonra enkaz altında kalan otomobilini Ukraynalı arama kurtarma ekibiyle çıkartmayı başaran Oğural otomobilin tavan kısmını kesti. Aracın çalıştığını fark eden Oğural yakınlarıyla birlikte erzak almak için trafiğe düştü. Görenleri şaşkına çeviren otomobilin sahibi, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.52 yaşındaki Oğural, “Deprem nedeniyle evimiz yıkıldı. Sarsıntı olduktan sonra aracın anahtarını alarak hemen evden ayrıldık. Enkaz altında kalmaktan canımızı kurtardık ama otomobilim enkaz altında kaldı. Günler sonra Ukraynalı bir arama kurtarma ekibiyle aracı çıkardık. Tavan kısmını kestik, çalıştığını fark ettik. Motor gibi kullanıyoruz. Şimdi merkeze bu araçla gidip erzak alacağız. Tehlikeli bir yolculuk ama yapacak bir şey yok, imkanlarımız bu şekilde” dedi.
hatay
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türkiye, deprem, hatay, araba
türkiye, deprem, hatay, araba

Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı: ‘Tehlikeli ama yapacak bir şey yok’

19:06 26.02.2023
© İHAHatay'da evleri yıkılan Ahmet Oğural, günler sonra enkaz altından çıkardığı yarım otomobili ile trafiğe çıktı. Otomobiliyle erzak almaya giden Oğural, "Tehlikeli ama yapacak bir şey yok, imkanlar böyle" dedi.
Hatay'da evleri yıkılan Ahmet Oğural, günler sonra enkaz altından çıkardığı yarım otomobili ile trafiğe çıktı. Otomobiliyle erzak almaya giden Oğural, Tehlikeli ama yapacak bir şey yok, imkanlar böyle dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© İHA
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Hatay'da evleri yıkılan Ahmet Oğural, günler sonra enkaz altından çıkardığı yarım otomobili ile trafiğe çıktı. Otomobiliyle erzak almaya giden Oğural, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok, imkanlar böyle” dedi.
11 ili etkileyen deprem felaketinde en çok hasarı alan illerden biri de Hatay oldu. Antakya’da inşaat ustalığı yapan Ahmet Oğural ise deprem nedeniyle Yeşilköy Mahallesi’nde yıkılan evlerinden kendisinin ve ailesinin canını zor kurtardı.
Günler sonra enkaz altında kalan otomobilini Ukraynalı arama kurtarma ekibiyle çıkartmayı başaran Oğural otomobilin tavan kısmını kesti. Aracın çalıştığını fark eden Oğural yakınlarıyla birlikte erzak almak için trafiğe düştü. Görenleri şaşkına çeviren otomobilin sahibi, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.
52 yaşındaki Oğural, “Deprem nedeniyle evimiz yıkıldı. Sarsıntı olduktan sonra aracın anahtarını alarak hemen evden ayrıldık. Enkaz altında kalmaktan canımızı kurtardık ama otomobilim enkaz altında kaldı. Günler sonra Ukraynalı bir arama kurtarma ekibiyle aracı çıkardık. Tavan kısmını kestik, çalıştığını fark ettik. Motor gibi kullanıyoruz. Şimdi merkeze bu araçla gidip erzak alacağız. Tehlikeli bir yolculuk ama yapacak bir şey yok, imkanlarımız bu şekilde” dedi.
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