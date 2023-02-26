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Diyarbakır’da başı dönen bir kişi deprem oluyor sandı
Diyarbakır’da başı dönen bir kişi deprem oluyor sandı
Diyarbakır’da başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, panik yapınca kıraathanedeki herkes koşarak dışarı çıktı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T12:23+0300
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yaşam
türkiye
diyarbakır
panik
kıraathane
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede 10 Şubat’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.Durumu deprem olduğu yönünde yorumlayan kişinin paniği kıraathanedekileri dışarı çıkardı.Türkiye'nin 11 ilini etkileyen büyük depremler 6 Şubat günü gerçekleşmişti.
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türkiye, diyarbakır, panik, kıraathane
türkiye, diyarbakır, panik, kıraathane

Diyarbakır’da başı dönen bir kişi deprem oluyor sandı

12:23 26.02.2023
© İHA / MURAT BAŞALDiyarbakır’da başı dönen bir kişi deprem oluyor sandı
Diyarbakır’da başı dönen bir kişi deprem oluyor sandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© İHA / MURAT BAŞAL
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Diyarbakır’da başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, panik yapınca kıraathanedeki herkes koşarak dışarı çıktı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede 10 Şubat’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.
Durumu deprem olduğu yönünde yorumlayan kişinin paniği kıraathanedekileri dışarı çıkardı.
Türkiye'nin 11 ilini etkileyen büyük depremler 6 Şubat günü gerçekleşmişti.
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