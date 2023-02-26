https://sputniknews.com.tr/20230226/diyarbakirda-basi-donen-bir-kisi-deprem-oluyor-sandi-1067513224.html

Diyarbakır’da başı dönen bir kişi deprem oluyor sandı

Diyarbakır’da başı dönen bir kişi deprem oluyor sandı

Diyarbakır’da başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, panik yapınca kıraathanedeki herkes koşarak dışarı çıktı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T12:23+0300

2023-02-26T12:23+0300

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yaşam

türkiye

diyarbakır

panik

kıraathane

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede 10 Şubat’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.Durumu deprem olduğu yönünde yorumlayan kişinin paniği kıraathanedekileri dışarı çıkardı.Türkiye'nin 11 ilini etkileyen büyük depremler 6 Şubat günü gerçekleşmişti.

diyarbakır

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türkiye, diyarbakır, panik, kıraathane