https://sputniknews.com.tr/20230226/diyarbakirda-basi-donen-bir-kisi-deprem-oluyor-sandi-1067513224.html
Diyarbakır’da başı dönen bir kişi deprem oluyor sandı
Diyarbakır’da başı dönen bir kişi deprem oluyor sandı
Diyarbakır’da başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, panik yapınca kıraathanedeki herkes koşarak dışarı çıktı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T12:23+0300
2023-02-26T12:23+0300
2023-02-26T12:23+0300
yaşam
türkiye
diyarbakır
panik
kıraathane
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede 10 Şubat’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.Durumu deprem olduğu yönünde yorumlayan kişinin paniği kıraathanedekileri dışarı çıkardı.Türkiye'nin 11 ilini etkileyen büyük depremler 6 Şubat günü gerçekleşmişti.
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türkiye, diyarbakır, panik, kıraathane
türkiye, diyarbakır, panik, kıraathane
Diyarbakır’da başı dönen bir kişi deprem oluyor sandı
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Diyarbakır’da başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, panik yapınca kıraathanedeki herkes koşarak dışarı çıktı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede 10 Şubat’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.
Durumu deprem olduğu yönünde yorumlayan kişinin paniği kıraathanedekileri dışarı çıkardı.
Türkiye'nin 11 ilini etkileyen büyük depremler 6 Şubat günü gerçekleşmişti.