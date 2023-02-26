https://sputniknews.com.tr/20230226/dijital-donusum-ofisi-e-devlet-kapisi-altyapisinda-herhangi-bir-veri-sizintisina-rastlanmamistir-1067528631.html

Dijital Dönüşüm Ofisi: e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır

Dijital Dönüşüm Ofisi: e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmadığını bildirdi. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T21:43+0300

2023-02-26T21:43+0300

2023-02-26T21:45+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı

dijital

e-devlet

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, ortaya atılan e-Devlet Kapısı kullanıcılarının giriş bilgilerinin sızdırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, "Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.e-Devlet Kapısı altyapısında hiçbir kullanıcıya ait parola bilgisinin açık metin olarak saklanmadığı ifade edilen açıklamada, yalnızca parolalara ilişkin güçlü kriptografik algoritmalar ile geri döndürülemeyecek özet bilgiler karşılaştırılarak sisteme oturum açıldığı aktarıldı.Açıklamada, söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından az sayıda kullanıcıya yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu kullanıcıların kendi cihazlarından elde edildiğinin anlaşıldığı belirtilerek, şöyle denildi:Siber güvenliğin ana öznesi olan bireye yönelik alınabilecek tedbirlerin, ulusal siber güvenliğin temelini oluşturduğu aktarılan açıklamada, "Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. 'İki Aşamalı Giriş' özelliği, e-Devlet Kapısı'nda vatandaşlarımızın kullandığı e-Devlet parolasına ek bir güvenlik katmanı sağlamaktadır. Vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı giriş işlemlerinde 'İki Aşamalı Giriş' özelliğini aktif hale getirerek e-Devlet Kapısı hesaplarını bireysel parola çalınma olaylarına karşı koruyabilirler" değerlendirmesinde bulunuldu.

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