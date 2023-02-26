Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/depremzede-resim-ogretmeni-yeni-ev-yapmak-icin-yaptigi-tuvalleri-satisa-cikardi-1067517822.html
Depremzede resim öğretmeni yeni ev yapmak için yaptığı tuvalleri satışa çıkardı
Depremzede resim öğretmeni yeni ev yapmak için yaptığı tuvalleri satışa çıkardı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde deprem sonrası evleri 2 metre ileriye kayan ve havaya kalktığı için ağır hasar alınca, yaptığı tuvalleri yeni... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T14:32+0300
2023-02-26T14:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
türkiye
deprem
depremzede
resim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067517677_0:3:3631:2045_1920x0_80_0_0_53747cc865f6dcc4735f533d6c09c1fb.jpg
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim bölümünden mezun olan ve atama bekleyen Emin Atmaca, deprem sonrası 2 metre ileri yürüyen evlerinin önünde yarım kalan portre ve tuvallerini tamamlamaya çalışıyor. Atmaca, aralarında Fatih Sultan Mehmet, Barış Manço, doğa gibi değişik çalışmalarının bulunduğu tuvalleri satışa çıkarak, yeni ev yapmak için alıcısı olursa satmak istediğini söyledi.Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 şiddetindeki ilk deprem de evleri adeta temelinden havaya kalkarak yürüdüğü için ağır hasarlı gösterilen Atmaca ailesi, yeni ev yapmak için umutlarını oğullarına bağladı.Remiz öğretmenliği bölümünden mezun olan ve atama bekleyen Emin Atmaca, yaşanan depremin üzücü olduğunu belirterek, “Tüm Türkiye yas tutuyor. Ben de içimizdeki acıyı hüznü bir nebzede olsa gidermeye çalışıyorum ve bunu sanat yoluyla yapmaya çalışıyorum. Sanat insanın içindeki bütün duyguların yaşandığı bir kavramdır aslında. Biz de hüznümüzü, acılarımızı ve duygularımızı sanatla dışa çıkarmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğum çalışmaları aileme katkı sağlamak ve yeni bir ev yapmak için satacağım. Bu konuda bana yardımcı olunursa sevinirim” dedi.
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067517677_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_42e29f80c853ae854eb67e338eaf59a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adıyaman, türkiye, deprem, depremzede, resim
adıyaman, türkiye, deprem, depremzede, resim

Depremzede resim öğretmeni yeni ev yapmak için yaptığı tuvalleri satışa çıkardı

14:32 26.02.2023
© İHAAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde depremde evleri 2 metre ileriye kayan Emin Atmaca, yaptığı resimleri yeni ev yapmak için satışa çıkardı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde depremde evleri 2 metre ileriye kayan Emin Atmaca, yaptığı resimleri yeni ev yapmak için satışa çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde deprem sonrası evleri 2 metre ileriye kayan ve havaya kalktığı için ağır hasar alınca, yaptığı tuvalleri yeni ev yapmak için satışa çıkardı.
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim bölümünden mezun olan ve atama bekleyen Emin Atmaca, deprem sonrası 2 metre ileri yürüyen evlerinin önünde yarım kalan portre ve tuvallerini tamamlamaya çalışıyor. Atmaca, aralarında Fatih Sultan Mehmet, Barış Manço, doğa gibi değişik çalışmalarının bulunduğu tuvalleri satışa çıkarak, yeni ev yapmak için alıcısı olursa satmak istediğini söyledi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 şiddetindeki ilk deprem de evleri adeta temelinden havaya kalkarak yürüdüğü için ağır hasarlı gösterilen Atmaca ailesi, yeni ev yapmak için umutlarını oğullarına bağladı.
Remiz öğretmenliği bölümünden mezun olan ve atama bekleyen Emin Atmaca, yaşanan depremin üzücü olduğunu belirterek, “Tüm Türkiye yas tutuyor. Ben de içimizdeki acıyı hüznü bir nebzede olsa gidermeye çalışıyorum ve bunu sanat yoluyla yapmaya çalışıyorum. Sanat insanın içindeki bütün duyguların yaşandığı bir kavramdır aslında. Biz de hüznümüzü, acılarımızı ve duygularımızı sanatla dışa çıkarmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğum çalışmaları aileme katkı sağlamak ve yeni bir ev yapmak için satacağım. Bu konuda bana yardımcı olunursa sevinirim” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала