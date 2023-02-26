https://sputniknews.com.tr/20230226/deprem-nedeniyle-koyde-mahsur-kaldilar-karin-uzerine-ayaklariyla-yardim-et-yazdilar-1067510456.html
Deprem nedeniyle köyde mahsur kaldılar, karın üzerine ayaklarıyla 'yardım et' yazdılar
Deprem nedeniyle köyde mahsur kaldılar, karın üzerine ayaklarıyla 'yardım et' yazdılar
Kahramanmaraş’ta köyde yaşayan aile, kırsal alanlara yardım götüren helikopterlerin dikkatini çekmek için karların üzerine ayaklarıyla büyük harflerle “yardım... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T09:27+0300
2023-02-26T09:27+0300
2023-02-26T09:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 4 kişilik aile deprem nedeniyle 3 gün köydeki evlerinde mahsur kaldı. Elektrikleri yoktu, telefonları çekmiyordu, kar nedeniyle yolları kapalıydı. Kırsal alanlara yardım götüren helikopterlerin dikkatini çekmek için karların üzerine ayaklarıyla büyük harflerle “yardım et” yazdılar.Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, aile, helikopterin dikkatini çekebilmek için ateş yakıp duman da çıkardı. Yardım taşıyan Jandarma’ya ait helikopterin pilotu önce yazıyı fark etti. İki kez alçak uçuş yaparak durumu anlamaya çalıştı. Ardından vadi yamacındaki iki evi gördü. Risk alınarak yamaca iniş yapıldı. Karşılarında yardım bekleyen yaşlı bir çift ve 2 çocuk gördüler. İhtiyaçları soruldu, helikopter tekrar kalkış yaptı. Kahramanmaraş’tan alınan yardımlar yine aynı helikopterle aileye ulaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230226/hatay-samandagda-45-buyuklugunde-deprem-1067509981.html
kahramanmaraş
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kahramanmaraş
Deprem nedeniyle köyde mahsur kaldılar, karın üzerine ayaklarıyla 'yardım et' yazdılar
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Kahramanmaraş’ta köyde yaşayan aile, kırsal alanlara yardım götüren helikopterlerin dikkatini çekmek için karların üzerine ayaklarıyla büyük harflerle “yardım et” yazdılar.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 4 kişilik aile deprem nedeniyle 3 gün köydeki evlerinde mahsur kaldı. Elektrikleri yoktu, telefonları çekmiyordu, kar nedeniyle yolları kapalıydı. Kırsal alanlara yardım götüren helikopterlerin dikkatini çekmek için karların üzerine ayaklarıyla büyük harflerle “yardım et” yazdılar.
Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre,
aile, helikopterin dikkatini çekebilmek için ateş yakıp duman da çıkardı. Yardım taşıyan Jandarma’ya
ait helikopterin pilotu önce yazıyı fark etti. İki kez alçak uçuş
yaparak durumu anlamaya çalıştı. Ardından vadi yamacındaki iki evi gördü. Risk alınarak yamaca
iniş yapıldı. Karşılarında yardım bekleyen yaşlı bir çift ve 2 çocuk gördüler. İhtiyaçları soruldu, helikopter tekrar kalkış yaptı. Kahramanmaraş’tan alınan yardımlar yine aynı helikopterle
aileye ulaştırıldı.