https://sputniknews.com.tr/20230226/deprem-bolgesinde-gorev-yapan-afad-ve-saglik-ekipleri-askeri-ucakla-istanbula-getirildi-1067522520.html

Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ve sağlık ekipleri askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ve sağlık ekipleri askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde görev alan AFAD ve sağlık ekipleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T17:11+0300

2023-02-26T17:11+0300

2023-02-26T17:11+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afad

deprem

istanbul

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Hatay'dan kalkan ve depremlerin etkilediği illerde görev yapan 25'i AFAD, 14'ü sağlık personeli 39 görevliyi taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CASA tipi askeri kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.Yaklaşık 15-20 gündür bölgede görev yapan ekipleri mesai arkadaşları sarılarak karşıladı.Basın mensuplarına konuşan 112 Acil Sağlık personeli Dr. Mustafa Uğur Başar, "Bizim yaşadıklarımız değil insanların yaşadıkları önemliydi. Biz görevimizi yaptık. Yapmamız gerekeni, elimizden geleni yaptık. Asıl kahramanlar ilk gidenler ve arama kurtarma ekipleriydi" dedi.Başar, yakınını kaybeden bir kişinin onu bulabilmek için kendisinden yardım istemesinden çok etkilendiğini dile getirdi.AFAD ve sağlık ekipleri, daha sonra minibüslere binerek havalimanından ayrıldı.

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afad, deprem, istanbul