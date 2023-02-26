https://sputniknews.com.tr/20230226/deprem-bolgesinde-gorev-yapan-afad-ve-saglik-ekipleri-askeri-ucakla-istanbula-getirildi-1067522520.html
Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ve sağlık ekipleri askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ve sağlık ekipleri askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde görev alan AFAD ve sağlık ekipleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T17:11+0300
2023-02-26T17:11+0300
2023-02-26T17:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afad
deprem
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067522374_0:348:3020:2047_1920x0_80_0_0_98ae4af11234d5a689b1cb925f98501a.jpg
Hatay'dan kalkan ve depremlerin etkilediği illerde görev yapan 25'i AFAD, 14'ü sağlık personeli 39 görevliyi taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CASA tipi askeri kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.Yaklaşık 15-20 gündür bölgede görev yapan ekipleri mesai arkadaşları sarılarak karşıladı.Basın mensuplarına konuşan 112 Acil Sağlık personeli Dr. Mustafa Uğur Başar, "Bizim yaşadıklarımız değil insanların yaşadıkları önemliydi. Biz görevimizi yaptık. Yapmamız gerekeni, elimizden geleni yaptık. Asıl kahramanlar ilk gidenler ve arama kurtarma ekipleriydi" dedi.Başar, yakınını kaybeden bir kişinin onu bulabilmek için kendisinden yardım istemesinden çok etkilendiğini dile getirdi.AFAD ve sağlık ekipleri, daha sonra minibüslere binerek havalimanından ayrıldı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067522374_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_c024c89de13587804df9342cd6939169.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad, deprem, istanbul
Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ve sağlık ekipleri askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde görev alan AFAD ve sağlık ekipleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla İstanbul'a geldi.
Hatay'dan kalkan ve depremlerin etkilediği illerde görev yapan 25'i AFAD, 14'ü sağlık personeli 39 görevliyi taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CASA tipi askeri kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Yaklaşık 15-20 gündür bölgede görev yapan ekipleri mesai arkadaşları sarılarak karşıladı.
Basın mensuplarına konuşan 112 Acil Sağlık personeli Dr. Mustafa Uğur Başar, "Bizim yaşadıklarımız değil insanların yaşadıkları önemliydi. Biz görevimizi yaptık. Yapmamız gerekeni, elimizden geleni yaptık. Asıl kahramanlar ilk gidenler ve arama kurtarma ekipleriydi" dedi.
Başar, yakınını kaybeden bir kişinin onu bulabilmek için kendisinden yardım istemesinden çok etkilendiğini dile getirdi.
AFAD ve sağlık ekipleri, daha sonra minibüslere binerek havalimanından ayrıldı.