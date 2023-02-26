https://sputniknews.com.tr/20230226/chp-aday-belirleme-icin-kilicdarogluna-yetki-verdi-1067519197.html

CHP aday belirleme için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi

CHP aday belirleme için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkilendirildiğini açıkladı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T15:07+0300

2023-02-26T15:07+0300

2023-02-26T15:10+0300

politika

türkiye

seçim

chp

kemal kılıçdaroğlu

yetki

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CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme konusunda oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir” dedi.

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türkiye, seçim, chp, kemal kılıçdaroğlu, yetki