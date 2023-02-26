https://sputniknews.com.tr/20230226/chp-aday-belirleme-icin-kilicdarogluna-yetki-verdi-1067519197.html
CHP aday belirleme için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi
CHP aday belirleme için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkilendirildiğini açıkladı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T15:07+0300
2023-02-26T15:07+0300
2023-02-26T15:10+0300
politika
türkiye
seçim
chp
kemal kılıçdaroğlu
yetki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067519051_0:174:3020:1873_1920x0_80_0_0_1c1f6741d35a86685c9ddb80eb65ceeb.jpg
CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme konusunda oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067519051_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_d4a7568de40e4ea5ed227cbf5da25987.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, seçim, chp, kemal kılıçdaroğlu, yetki
türkiye, seçim, chp, kemal kılıçdaroğlu, yetki
CHP aday belirleme için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi
15:07 26.02.2023 (güncellendi: 15:10 26.02.2023) Abone ol
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkilendirildiğini açıkladı.
CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme konusunda oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir” dedi.