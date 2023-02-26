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CHP aday belirleme için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi
CHP aday belirleme için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkilendirildiğini açıkladı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T15:07+0300
2023-02-26T15:10+0300
politika
türkiye
seçim
chp
kemal kılıçdaroğlu
yetki
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CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme konusunda oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir” dedi.
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türkiye, seçim, chp, kemal kılıçdaroğlu, yetki
türkiye, seçim, chp, kemal kılıçdaroğlu, yetki

CHP aday belirleme için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi

15:07 26.02.2023 (güncellendi: 15:10 26.02.2023)
© AACHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel (ortada), Engin Altay (sağda) ve Engin Özkoç (solda) parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.
CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel (ortada), Engin Altay (sağda) ve Engin Özkoç (solda) parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkilendirildiğini açıkladı.
CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme konusunda oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir” dedi.
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