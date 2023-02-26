https://sputniknews.com.tr/20230226/belarus-guvenlik-konseyi-ulkenin-askeri-potansiyeli-yaklasik-bir-bucuk-milyon-kisidir-1067527962.html
Belarus Güvenlik Konseyi: Ülkenin askeri potansiyeli yaklaşık bir buçuk milyon kişidir
Belarus Güvenlik Konseyi: Ülkenin askeri potansiyeli yaklaşık bir buçuk milyon kişidir
Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Volfoviç, ülkede OHAL uygulanması durumunda askeri örgütlerdeki kişi sayısının yaklaşık bir buçuk milyon olacağını... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T20:40+0300
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Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, devlet televizyonu Belarus-1’e demecinde ülkede olağanüstü hal uygulanması durumunda askeri örgütlerdeki kişi sayısının yaklaşık bir buçuk milyon olacağını belirtti.Volfoviç, “Sıkıyönetim ilan edilmesi ve ekonominin savaş düzenine geçmesi durumunda, devletin askeri teşkilat kurumları, silahlı kuvvetleri değil, yaklaşık bir buçuk milyon kişiye ulaşacak” dedi ve şöyle devam etti:Belarus'ta bu yakınlarda kabul edilmesi planlanan halk milisleri yasasının vatandaşların ülkeyi savunma imkanlarını ve gönüllü isteklerini meşrulaştıracağının altını çizen Volfoviç, karmaşık askeri ve siyasi duruma, Belarus’a yönelik oluşan meydan okumalara ve risklere bakılarak söz konusu yasayı kabul etme kararının tam zamanında verildiğini vurguladı.
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Belarus Güvenlik Konseyi: Ülkenin askeri potansiyeli yaklaşık bir buçuk milyon kişidir
20:40 26.02.2023 (güncellendi: 20:41 26.02.2023) Abone ol
Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Volfoviç, ülkede OHAL uygulanması durumunda askeri örgütlerdeki kişi sayısının yaklaşık bir buçuk milyon olacağını belirtti.
Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, devlet televizyonu Belarus-1’e demecinde ülkede olağanüstü hal uygulanması durumunda askeri örgütlerdeki kişi sayısının yaklaşık bir buçuk milyon olacağını belirtti.
Volfoviç, “Sıkıyönetim ilan edilmesi ve ekonominin savaş düzenine geçmesi durumunda, devletin askeri teşkilat kurumları, silahlı kuvvetleri değil, yaklaşık bir buçuk milyon kişiye ulaşacak” dedi ve şöyle devam etti:
“Ancak bunun yanı sıra asayişin korunması, sahada çete unsurlarıyla mücadele, yağma, sabotaj ve keşif gruplarıyla mücadele alanında başta İçişleri Bakanlığı makamlarına sahada yardım sağlamak üzere halk milisleri görevlendirilecek.”
Belarus'ta bu yakınlarda kabul edilmesi planlanan halk milisleri yasasının vatandaşların ülkeyi savunma imkanlarını ve gönüllü isteklerini meşrulaştıracağının altını çizen Volfoviç, karmaşık askeri ve siyasi duruma, Belarus’a yönelik oluşan meydan okumalara ve risklere bakılarak söz konusu yasayı kabul etme kararının tam zamanında verildiğini vurguladı.