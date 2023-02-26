https://sputniknews.com.tr/20230226/belarus-guvenlik-konseyi-ulkenin-askeri-potansiyeli-yaklasik-bir-bucuk-milyon-kisidir-1067527962.html

Belarus Güvenlik Konseyi: Ülkenin askeri potansiyeli yaklaşık bir buçuk milyon kişidir

Belarus Güvenlik Konseyi: Ülkenin askeri potansiyeli yaklaşık bir buçuk milyon kişidir

Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Volfoviç, ülkede OHAL uygulanması durumunda askeri örgütlerdeki kişi sayısının yaklaşık bir buçuk milyon olacağını... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T20:40+0300

2023-02-26T20:40+0300

2023-02-26T20:41+0300

belarus

rusya

dünya

askeri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506385_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_dbbd75605c495252c79987f18908b76b.jpg

Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, devlet televizyonu Belarus-1’e demecinde ülkede olağanüstü hal uygulanması durumunda askeri örgütlerdeki kişi sayısının yaklaşık bir buçuk milyon olacağını belirtti.Volfoviç, “Sıkıyönetim ilan edilmesi ve ekonominin savaş düzenine geçmesi durumunda, devletin askeri teşkilat kurumları, silahlı kuvvetleri değil, yaklaşık bir buçuk milyon kişiye ulaşacak” dedi ve şöyle devam etti:Belarus'ta bu yakınlarda kabul edilmesi planlanan halk milisleri yasasının vatandaşların ülkeyi savunma imkanlarını ve gönüllü isteklerini meşrulaştıracağının altını çizen Volfoviç, karmaşık askeri ve siyasi duruma, Belarus’a yönelik oluşan meydan okumalara ve risklere bakılarak söz konusu yasayı kabul etme kararının tam zamanında verildiğini vurguladı.

belarus

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, rusya, askeri