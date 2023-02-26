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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/bakan-varank-acikladi-evim-yuvan-olsun-kampanyasinda-basvuru-sayisi-10-bine-ulasti-1067527157.html
Bakan Varank açıkladı: Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı
Bakan Varank açıkladı: Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını açıkladı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mustafa varank
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını bildirdi.Varank, sosyal medya hesabından, Evim Yuvan Olsun kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" değerlendirmesinde bulundu.
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mustafa varank, deprem
mustafa varank, deprem

Bakan Varank açıkladı: Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı

20:00 26.02.2023 (güncellendi: 20:03 26.02.2023)
© İHA / EMRE SERTDEMİR - ONUR HAMZAOĞLU - REFİK FİDAN - SÜLEYMAN CENK İDAYEDeprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddiası
Deprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© İHA / EMRE SERTDEMİR - ONUR HAMZAOĞLU - REFİK FİDAN - SÜLEYMAN CENK İDAYE
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını bildirdi.
Varank, sosyal medya hesabından, Evim Yuvan Olsun kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" değerlendirmesinde bulundu.
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