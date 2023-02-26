https://sputniknews.com.tr/20230226/bakan-varank-acikladi-evim-yuvan-olsun-kampanyasinda-basvuru-sayisi-10-bine-ulasti-1067527157.html
Bakan Varank açıkladı: Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı
Bakan Varank açıkladı: Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını açıkladı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T20:00+0300
2023-02-26T20:00+0300
2023-02-26T20:03+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mustafa varank
deprem
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını bildirdi.Varank, sosyal medya hesabından, Evim Yuvan Olsun kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" değerlendirmesinde bulundu.
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mustafa varank, deprem
Bakan Varank açıkladı: Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı
20:00 26.02.2023 (güncellendi: 20:03 26.02.2023) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını bildirdi.
Varank, sosyal medya hesabından, Evim Yuvan Olsun kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" değerlendirmesinde bulundu.