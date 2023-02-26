Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/bakan-karaismailoglu-adiyamanda-bugun-300-konteyner-teslim-ediliyor-1067514767.html
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da bugün 300 konteyner teslim ediliyor
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da bugün 300 konteyner teslim ediliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün 300 ailenin konteyner kente yerleştirileceğini belirtti. Karaismailoğlu ayrıca kalıcı konutların şehrin... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T13:15+0300
2023-02-26T13:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
adıyaman
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'da son durum hakkındaki CNN TÜRK’te açıklamalarda bulundu.Bakan Karaismailoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230226/kubali-doktorlarin-afetzedelere-saglik-hizmeti-suruyor-kitalar-ayirsa-da-aramizda-bag-var-1067513813.html
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deprem, kahramanmaraş, adıyaman
deprem, kahramanmaraş, adıyaman

Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da bugün 300 konteyner teslim ediliyor

13:15 26.02.2023
© AAAdil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün 300 ailenin konteyner kente yerleştirileceğini belirtti. Karaismailoğlu ayrıca kalıcı konutların şehrin kuzeyinde yapılacağını söylerken, 'Adıyaman’da 25 bin konut planlandı. Hedefimiz bir yıl içerisinde tamamlanması.' ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'da son durum hakkındaki CNN TÜRK’te açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
21 gün geçti, zorlu bir süreçten geçtik. Buradaki vatandaşlarımızın bir nebze olsun daha fazla nefes alabilmeleri için konteyner kent çalışmalarımız başlatmış bulunmaktayız. Altınşehir Mahallesi’nde bulunmaktayız. Adıyaman’ın batı kısmında. Bugün itibari ile 300 ailemizi buraya yerleştireceğiz. Çadırdaki hayatları konteyner ve prefabrik alanlara almaya başlıyoruz. Çadırda yaşamak ara bir formüldü. Burada daha düzenli bir hayat olacak konteyner kentlerde. Konteyner alan için gerekli her şey var burada. Eşyasıyla, acil ihtiyaç malzemelerine, ısıtmasıyla barınmasıyla, banyosu tuvaletiyle bütün ihtiyaçlarını konteynerde giderebileceğimiz bir alan ürettik.
Kübalı doktorların afetzedelere sağlık hizmeti devam ediyor: ‘Bizi okyanuslar, kıtalar ayırsa da aramızda birçok bağ var’ - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kübalı doktorların afetzedelere sağlık hizmeti sürüyor: ‘Kıtalar ayırsa da aramızda bağ var’
13:00
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