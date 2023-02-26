Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da bugün 300 konteyner teslim ediliyor

21 gün geçti, zorlu bir süreçten geçtik. Buradaki vatandaşlarımızın bir nebze olsun daha fazla nefes alabilmeleri için konteyner kent çalışmalarımız başlatmış bulunmaktayız. Altınşehir Mahallesi’nde bulunmaktayız. Adıyaman’ın batı kısmında. Bugün itibari ile 300 ailemizi buraya yerleştireceğiz. Çadırdaki hayatları konteyner ve prefabrik alanlara almaya başlıyoruz. Çadırda yaşamak ara bir formüldü. Burada daha düzenli bir hayat olacak konteyner kentlerde. Konteyner alan için gerekli her şey var burada. Eşyasıyla, acil ihtiyaç malzemelerine, ısıtmasıyla barınmasıyla, banyosu tuvaletiyle bütün ihtiyaçlarını konteynerde giderebileceğimiz bir alan ürettik.