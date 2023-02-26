https://sputniknews.com.tr/20230226/bakan-karaismailoglu-adiyamanda-bugun-300-konteyner-teslim-ediliyor-1067514767.html
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da bugün 300 konteyner teslim ediliyor
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da bugün 300 konteyner teslim ediliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün 300 ailenin konteyner kente yerleştirileceğini belirtti. Karaismailoğlu ayrıca kalıcı konutların şehrin... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T13:15+0300
2023-02-26T13:15+0300
2023-02-26T13:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
adıyaman
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'da son durum hakkındaki CNN TÜRK’te açıklamalarda bulundu.Bakan Karaismailoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230226/kubali-doktorlarin-afetzedelere-saglik-hizmeti-suruyor-kitalar-ayirsa-da-aramizda-bag-var-1067513813.html
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deprem, kahramanmaraş, adıyaman
deprem, kahramanmaraş, adıyaman
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da bugün 300 konteyner teslim ediliyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün 300 ailenin konteyner kente yerleştirileceğini belirtti. Karaismailoğlu ayrıca kalıcı konutların şehrin kuzeyinde yapılacağını söylerken, 'Adıyaman’da 25 bin konut planlandı. Hedefimiz bir yıl içerisinde tamamlanması.' ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'da son durum hakkındaki CNN TÜRK’te açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
21 gün geçti, zorlu bir süreçten geçtik. Buradaki vatandaşlarımızın bir nebze olsun daha fazla nefes alabilmeleri için konteyner kent çalışmalarımız başlatmış bulunmaktayız. Altınşehir Mahallesi’nde bulunmaktayız. Adıyaman’ın batı kısmında. Bugün itibari ile 300 ailemizi buraya yerleştireceğiz. Çadırdaki hayatları konteyner ve prefabrik alanlara almaya başlıyoruz. Çadırda yaşamak ara bir formüldü. Burada daha düzenli bir hayat olacak konteyner kentlerde. Konteyner alan için gerekli her şey var burada. Eşyasıyla, acil ihtiyaç malzemelerine, ısıtmasıyla barınmasıyla, banyosu tuvaletiyle bütün ihtiyaçlarını konteynerde giderebileceğimiz bir alan ürettik.