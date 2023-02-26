https://sputniknews.com.tr/20230226/bakan-donmez-hasarsiz-ve-az-hasarli-binalara-elektrik-arzi-buyuk-oranda-tamamlandi-1067521968.html

Bakan Dönmez: Hasarsız ve az hasarlı binalara elektrik arzı büyük oranda tamamlandı

Bakan Dönmez: Hasarsız ve az hasarlı binalara elektrik arzı büyük oranda tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde elektrik ve doğal gaz altyapısına ilişkin çalışmaların... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T16:50+0300

2023-02-26T16:50+0300

2023-02-26T16:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

fatih dönmez

elektrik

doğalgaz

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062451921_0:0:1212:682_1920x0_80_0_0_ea4673e397a02326016c1ef860e1349b.jpg

Dönmez, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, yoğun hasarlı bölgeler dışında hasarsız ve az hasarlı binalara elektrik arzının büyük oranda tamamlandığını kaydetti. Doğalgazda ALO 187 hattı ve bazı şehirlerde özel WhatsApp hatları oluşturulduğunu dile getiren Fatih Dönmez, "Vatandaşlara bir etiketle bildiriliyor. Oraya düşen ihbarları ve talepleri şirketlerimiz anında karşılamaya çalışıyor" diye konuştu.Dönmez, "Elbistan gibi çok sorun olduğu bölgelerde de depremin ilk anlarında -15 derece soğuk hava vardı. Vatandaşlarımız doğal olarak evlerini terk etmişti. Kombilerinde, kazanlarında, ısıtma sistemlerinde, radyatörlerinde bunların su var. Sıfırın altındaki sıcaklıklardan dolayı donma ve buna bağlı olarak borularda, tesisatlarda hasarlar, patlaklar oluştu. Gazı biz kapısına kadar getirmiş olsak da vatandaşımızın ısıtma sistemi ile ilgili sorunlar var. Aşamalı olarak bunları kontrollü bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.‘Isınmada katı yakıt anlamında bir sıkıntı yaşanmıyor’Bakan Dönmez, deprem bölgesine Türkiye Kömür İşletmeleri vasıtasıyla 45 bin ton kömür sevk ettiklerine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız çadır kentlerde veya hasarsız evlerinde oturuyor. Bu bölgelerde gelecek ilave talepleri de anında karşılama yoluna gidiyoruz. An itibarıyla ısınmada katı yakıt anlamında bir sıkıntı yaşanmıyor" dedi.Bölgedeki santrallere ilişkin son durumu değerlendiren Dönmez, şu bilgileri verdi:Dönmez, konteynerlerin elektrik ihtiyacına ilişkinse "Yer belirlenirken elektrik dağıtım şirketlerine de aynı şekilde bilgi veriliyor. İhtiyaç duyulan enerji hesaplanıyor ve konteyner kentlere de elektriği hazır hale getiriyoruz. Konteyner kentlerini kuran, üstlenen firmalar da içerisindeki diğer alt yapıları yapıyor. Dolayısıyla eş zamanlı olarak gidiyor. Konteyner bittiğinde her türlü altyapı ihtiyaçlarını da tamamlamış oluyoruz" diye konuştu.‘Depremzedelerden güvence bedeli alınmaması gerektiğini ifade ettik’Depremzede vatandaşların fatura ödemelerine ilişkin Dönmez, şunları söyledi:‘Akkuyu'nun iş makinası ve personel imkanlarını da biz kurtarma çalışmalarına ihtiyaç olduğu için oradan çekmiştik’Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmalara ilişkin, "Şirket ilk incelemeleri yaptı, herhangi bir sorun olmadığını açıkladı. Akkuyu'nun iş makinası ve personel imkanlarını da biz kurtarma çalışmalarına ihtiyaç olduğu için oradan çekmiştik. Şimdi arama kurtarma çalışmaları bölge genelinde tamamlandığı için iş makinaları tekrar Akkuyu'ya gitmeye başladı. Çalışmalar da yeniden eski hızına ulaştı. Akkuyu'yu bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyorduk. Ben de önümüzdeki hafta santrale gidip değerlendirme toplantısı yapacağım. Arkadaşlarla hem depremle ilgili konuları, hem de kalan iş ve takvim çerçevesinde diğer hususları birlikte gözden geçireceğiz" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, deprem, fatih dönmez, elektrik, doğalgaz, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)