https://sputniknews.com.tr/20230226/bahceli-futbol-musabakasi-esnasinda-istifa-sloganlarinin-atilmasi-sorumsuzluk-ve-suursuzluktur-1067526695.html
Bahçeli: Futbol müsabakası esnasında istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur
Bahçeli: Futbol müsabakası esnasında istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur
MHP Genel Başkanı Bahçeli "Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T19:28+0300
2023-02-26T19:28+0300
2023-02-26T19:28+0300
türkiye
mhp
devlet bahçeli
fenerbahçe
istifa
slogan
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında "Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir" sözleri yer aldı.
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mhp, devlet bahçeli, fenerbahçe, istifa, slogan
mhp, devlet bahçeli, fenerbahçe, istifa, slogan
Bahçeli: Futbol müsabakası esnasında istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur
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MHP Genel Başkanı Bahçeli "Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın devamında "Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.
Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir" sözleri yer aldı.