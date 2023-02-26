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Ahmet Hakan: Kriz çıkınca, deprem olunca, iktidar değişir mi?
Ahmet Hakan: Kriz çıkınca, deprem olunca, iktidar değişir mi?
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "ekonomik kriz ya da doğal afetlerden sonra bir iktidar değişiminin gerçekleşmesinin garantisi değildir" dedi. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
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politika
ahmet hakan
ak parti
iktidar
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında depremin ardından "hükümet değişecek mi" iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Ahmet Hakan şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230226/emine-erdogan-bir-sene-icinde-kalici-evlerimizi-yapacagiz-cumhurbaskanimizin-sozu-var-1067507505.html
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ahmet hakan, ak parti, iktidar
ahmet hakan, ak parti, iktidar

Ahmet Hakan: Kriz çıkınca, deprem olunca, iktidar değişir mi?

10:07 26.02.2023 (güncellendi: 10:10 26.02.2023)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "ekonomik kriz ya da doğal afetlerden sonra bir iktidar değişiminin gerçekleşmesinin garantisi değildir" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında depremin ardından "hükümet değişecek mi" iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ahmet Hakan şunları ifade etti:
"Ekonomik kriz çıkıyor. Bizim muhalefet, hemen “Bu sefer tamam. Bu sefer gidiyorlar. Bu sefer biz geliyoruz” diye havaya giriyor. Deprem oluyor. Bizim muhalefet, hemen “Bu da götürmezse ne götürecek? Bitti işleri. Biz geliyoruz” diye havaya giriyor. Oysa geniş seçmen kitleleri, sadece yaşadıkları sıkıntılara odaklanmıyorlar. Aynı anda geleceğe bakıyorlar ve umut arıyorlar. Muhalefetin, krizler ve sıkıntılar nedeniyle oyunu değiştirmeye hazır ve istekli seçmene şu iki şeyi söyletmesi gerekiyor: - BİR: Bu ekonomiyi ancak muhalefet toparlar. - İKİ: Depremin doğurduğu sıkıntılar ancak muhalefetle aşılabilir. Elimizi vicdanımıza koyarak şu soruya cevap verelim: Son günlerde Altılı Masa etrafında sergilenen patırtılara kulak kabartan ortalama bir seçmen, “Türkiye’nin devasa sorunlarını muhalefet çözer” duygusuna sahip oluyor mudur acaba? Sıkıntılar, krizler, sorunlar... Bir iktidar değişiminin gerçekleşmesinin garantisi değildir. Sıkıntılar, krizler, sorunlar... Ancak bir iktidar değişiminin kapısını aralar. Eğer muhalefet, umut olamazsa ve “Bunlar gelirse daha iyisini yaparlar” duygusunu veremezse... O kapı küt diye kapanır. Yılan hikâyesine dönen aday meselesi, masadan gelen dağınık mesajlar ve Akşener’in CHP’ye yönelik son veryansını... Ortalama seçmende, “Ülke bunların elinde daha beter olur. Ben en iyisi bildiğimden şaşmayayım” duygusuna yol açabilir mi? Tabii ki açabilir. O zaman kitabın ortasından konuşayım: Eğer bu sefer de AK Parti zafer kazanırsa... Bu zaferde en büyük pay, muhalefetin olacak."
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret eden Emine Erdoğan ile BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif Sharif, konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
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