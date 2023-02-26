https://sputniknews.com.tr/20230226/afet-bolgesindeki-ilk-konteyner-carsi-hizmete-giriyor-1067517442.html

Afet bölgesindeki ilk 'konteyner çarşı' hizmete giriyor

Afet bölgesindeki ilk 'konteyner çarşı' hizmete giriyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ticari yaşamı normale döndürecek konteyner çarşı... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T14:25+0300

2023-02-26T14:25+0300

2023-02-26T14:25+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

kahramanmaraş

elbistan

konteyner

çarşı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yapımı devam eden ‘konteyner çarşı’ çalışmalarının yüzde 90’ını tamamladı. Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 5 bin metrekare alan üzerine 150 personel ve 15 iş makinesi ile 90 konteynerin yer aldığı çarşının yapımı için olağanüstü bir gayret gösterildiğini söyledi. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı kuruluşları olan su ve elektrik şirketlerinin altyapı çalışmalarını yaptığını ve konteynerlerin yerleştirildiği alanlarda kilitli parke çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta ilk konteyner kenti hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yine ilk konteyner çarşıyı da Elbistanlı vatandaşların hizmetine sunacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kahramanmaraş’ta AFAD Kayseri Sokak’ın yer aldığı bölgenin ilk konteyner kentini kısa sürede hayata geçirmiştik. Söz konusu geçici barınma alanında 117 depremzede aile huzur içerisinde ikamet ediyor. Aynı şekilde Elbistan’da da hayatı yeniden imar etmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz” dedi.Büyükkılıç, bölgede gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini belirterek, “3 gün boyunca, gündüz olduğu gibi gece boyu da ekiplerimiz konteyner çarşının bir an önce bitmesi için çalışıyorlar. Yüzde 90’ı tamamlanan çarşımızda bu gece de çalışacak olan ekibimiz, yarın sabah itibariyle 72 saat gibi kısa ve rekor bir sürede çarşıyı hizmete hazır hale getirecek” diye konuştu.

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türkiye, deprem, kahramanmaraş, elbistan, konteyner, çarşı