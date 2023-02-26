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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/afad-baskani-sezer-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-44-bin-374-1067525563.html
AFAD Başkanı Sezer açıkladı: Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374'e yükseldi
AFAD Başkanı Sezer açıkladı: Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374'e yükseldi
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T18:24+0300
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afad
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
son dakika
deprem
can kaybı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.AFAD Başkanı Sezer, Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 44 bin 374'e yükseldiğini duyurdu.Sezer, "Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir" ifadelerini kullandı.
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afad, son dakika, deprem, can kaybı
afad, son dakika, deprem, can kaybı

AFAD Başkanı Sezer açıkladı: Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374'e yükseldi

18:24 26.02.2023 (güncellendi: 19:27 26.02.2023)
© AAAFAD Başkanı Yunus Sezer
AFAD Başkanı Yunus Sezer - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.
AFAD Başkanı Sezer, Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 44 bin 374'e yükseldiğini duyurdu.
Sezer, "Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir" ifadelerini kullandı.
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