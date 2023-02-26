Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/adanada-sicaklik-eksi-20ye-dustu-sulama-kanalindan-sizan-sular-dev-buz-sarkitlari-olusturdu-1067511053.html
Adana'da sıcaklık eksi 20'ye düştü, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu
Adana'da sıcaklık eksi 20'ye düştü, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T09:56+0300
2023-02-26T09:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
hava durumu
buz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067510906_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_8b0f95f9967c09149d19444f569f6684.jpg
Tufanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede her yer buz tuttu. Sulama kanalından sızan suların oluşturduğu dev sarkıtlar ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar dev sarkıtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Tufanbeyli’de hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında devam edeceği öğrenildi.
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067510906_0:448:1537:1600_1920x0_80_0_0_6807cc29273baa2bf3717c66c2412132.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, hava durumu, buz
adana, hava durumu, buz

Adana'da sıcaklık eksi 20'ye düştü, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu

09:56 26.02.2023
© İHA / FATİH KEÇEAdana'da sıcaklık eksi 20'ye düştü, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu
Adana'da sıcaklık eksi 20'ye düştü, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© İHA / FATİH KEÇE
Abone olTelegram
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu.
Tufanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede her yer buz tuttu. Sulama kanalından sızan suların oluşturduğu dev sarkıtlar ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar dev sarkıtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Tufanbeyli’de hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında devam edeceği öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала