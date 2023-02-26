https://sputniknews.com.tr/20230226/adanada-sicaklik-eksi-20ye-dustu-sulama-kanalindan-sizan-sular-dev-buz-sarkitlari-olusturdu-1067511053.html
Adana'da sıcaklık eksi 20'ye düştü, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu
Adana'da sıcaklık eksi 20'ye düştü, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T09:56+0300
2023-02-26T09:56+0300
2023-02-26T09:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
hava durumu
buz
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Tufanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede her yer buz tuttu. Sulama kanalından sızan suların oluşturduğu dev sarkıtlar ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar dev sarkıtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Tufanbeyli’de hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında devam edeceği öğrenildi.
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adana, hava durumu, buz
Adana'da sıcaklık eksi 20'ye düştü, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu
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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu.
Tufanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede her yer buz tuttu. Sulama kanalından sızan suların oluşturduğu dev sarkıtlar ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar dev sarkıtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Tufanbeyli’de hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında devam edeceği öğrenildi.