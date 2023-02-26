https://sputniknews.com.tr/20230226/8-il-icin-sari-uyari-firtinaya-dikkat-1067512452.html

8 il için 'sarı' uyarı: Fırtınaya dikkat

8 il için 'sarı' uyarı: Fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'sarı kod' ile uyardı. Marmara ve Ege'deki 8 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T12:02+0300

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yaşam

hava durumu

fırtına

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Marmara`nın batısında ve Kıyı Ege`de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.İşte "sarı kod" ile uyarılan iller...

https://sputniknews.com.tr/20230214/deprem-bolgesinde-ve-yurt-genelinde-hava-durumu-yogun-kar-yagisi-bekleniyor-1066999352.html

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hava durumu, fırtına, meteoroloji