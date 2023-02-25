https://sputniknews.com.tr/20230225/turkiye-ile-katar-insan-haklari-alaninda-isbirligi-yapacak-1067505531.html

Türkiye ile Katar insan hakları alanında işbirliği yapacak

Türkiye ile Katar insan hakları alanında işbirliği yapacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC) arasında kurumsal işbirliğine dönük mutabakat zaptı imzalandığı... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T23:03+0300

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türkiye

katar

türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu (tihek)

katar ulusal insan hakları komisyonu (nhrc)

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TİHEK'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile NHRC Başkanı Meryem bint Abdullah el-Atiyye'nin başkent Doha'da düzenlenen İklim Değişikliği ve İnsan Hakları Uluslararası Konferansı'nda bir araya geldiği ifade edildi.Görüşmede kurumsal işbirliği alanlarına yönelik mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.Katar haber ajansı QNA da mutabakat zaptı ile insani fikirlerin, girişimlerin ve uygulamaların yayılması konusunda iki taraf arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin ve her iki ülke için insan haklarının geliştirilmesine ve korunmasına katkıda bulunulmasının amaçladığını belirtti.Mutabakat zaptıyla ayrıca her iki ülkenin kanunları doğrultusunda bilgi alışverişi ve koordinasyonun sağlanması, strateji ve eylem planları geliştirilmesi konusunda işbirliğinin artırılması, insan hakları konularında eğitim programlarına katılma ve ortak araştırmalar yapmanın da hedeflendiği kaydedildi.

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katar, türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu (tihek), katar ulusal insan hakları komisyonu (nhrc)