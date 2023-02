Tunus'tan, Afrika Birliği Komisyonu'nun 'nefret söylemi ve ırkçılık' ithamına tepki

https://sputniknews.com.tr/20230225/tunustan-afrika-birligi-komisyonunun-nefret-soylemi-ve-irkcilik-ithamina-tepki-1067499013.html

Tunus'ta Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Sahra Altı Afrika ülkelerinden yapılan düzensiz göçe ilişkin değerlendirmelerini eleştiren AfB Komisyonu Başkanı Muhammed'e yazılı açıklamayla yanıt verdi.Muhammed'in, Tunus makamlarına yönelttiği suçlamaların "temelsiz" olduğuna işaret edilerek, Cumhurbaşkanı Said'in açıklamalarının yanlış anlaşıldığı vurgulandı.Yapılan yanlış anlamadan "üzüntü duyulduğu" belirtilen açıklamada, Afrikalı göçmenlerin Tunus devletinin koruması altında barış içinde yaşadığı kaydedildi.Tunus devletinin, insan kaçakçılığı yapan, onları ölüm botlarına atan ve göçmenleri suç işlemek için kullanarak sömüren yasa dışı gruplarla mücadele ettiğine dikkat çekildi.Açıklamada, Tunus'un tüm uluslardan yabancıları koruma konusunda kararlı olduğu ve düzensiz göç olgusunun ülke mevzuatının yanı sıra uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ele aldığı aktarıldı. Ne olmuştu?Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçle "Tunus’un demografik yapısının değiştirilmesinin hedeflendiğini", bunun kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin uygulanması çağrısında bulunmuştu.AfB Komisyonu Başkanı Muhammed, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Tunus otoritesince yapılan, Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçle "Tunus’un demografik yapısının değiştirilmesinin hedeflendiğine" ilişkin açıklamanın "şiddetle kınandığını" bildirmişti.Açıklamada, "Kökenleri ne olursa olsun göçmenlere onurlu bir şekilde davranılırken uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve insanlara zarar verecek her türlü nefret söyleminden veya ırkçılıktan kaçınılması gereği" vurgulanmıştı.Tunus'un AfB üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, özellikle üyeler dahil tüm ülkelerin uluslararası hukuk kapsamında göçmenlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yapılmıştı.Açıklamada, Tunus hükümetine çağrı yapılarak insanlara zarar verebilecek ırkçı yaklaşımlardan kaçınmaları ve insan haklarına saygı duymaları gerektiğinin altı çizilmişti.Fransız "Le Monde" gazetesinin 23 Şubat'taki haberinde, Tunus'taki Afrikalıların sayısının 30 ila 50 bin arasında olduğunun tahmin edildiği, kesin sayıya ilişkin resmi bir istatistik bulunmadığı aktarılmıştı.Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak için Tunus’a geliyor.Uzun yıllar Tunus’ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

