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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Rusya'nın FATF üyeliğinin askıya alınması tehlikeli bir adım
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Rusya'nın FATF üyeliğinin askıya alınması tehlikeli bir adım
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Rusya'nın Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinin askıya alınmasını tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T11:01+0300
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov gazetecilere demecinde, Rusya'nın Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinin askıya alınması kararının, terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik küresel mimarinin yok olması tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi.Antonov, “ABD yönetimi, Rusya'nın FATF'ye katılımının askıya alınmasının, kara para aklama, terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadeleye yönelik küresel mimarinin erozyona uğramasına yol açan tehlikeli bir adım olduğunu anlamak istemiyor” dedi.Büyükelçi ayrıca, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ‘Rusya'nın FATF'ye katılımının askıya alınmasından memnuniyet duyduğu’ şeklindeki açıklamasını profesyonelce olmayan sorumsuzca bir tutum olarak değerlendirdi.
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rusya, mali, abd

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Rusya'nın FATF üyeliğinin askıya alınması tehlikeli bir adım

11:01 25.02.2023 (güncellendi: 11:38 25.02.2023)
© Sputnik / Илья ПиталевAnatoly Ivanovich Antonov
Anatoly Ivanovich Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Rusya'nın Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinin askıya alınmasını tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov gazetecilere demecinde, Rusya'nın Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinin askıya alınması kararının, terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik küresel mimarinin yok olması tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi.
Antonov, “ABD yönetimi, Rusya'nın FATF'ye katılımının askıya alınmasının, kara para aklama, terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadeleye yönelik küresel mimarinin erozyona uğramasına yol açan tehlikeli bir adım olduğunu anlamak istemiyor” dedi.
Büyükelçi ayrıca, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ‘Rusya'nın FATF'ye katılımının askıya alınmasından memnuniyet duyduğu’ şeklindeki açıklamasını profesyonelce olmayan sorumsuzca bir tutum olarak değerlendirdi.
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