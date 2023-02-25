https://sputniknews.com.tr/20230225/rusya-rus-birlikleri-ukrayna-ozel-harekat-kuvvetlerinin-gecici-konuslanma-noktasini-vurdu-1067493021.html

Rusya: Rus birlikleri, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinin geçici konuşlanma noktasını vurdu

Rusya: Rus birlikleri, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinin geçici konuşlanma noktasını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve deniz piyadelerinin geçici konuşlanma noktalarını vurduğunu bildirdi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T16:36+0300

2023-02-25T16:36+0300

2023-02-25T16:36+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesindeki Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve deniz piyadelerinin konuşlandıkları noktaları vurdukları belirtildi.Açıklamada, "Gluhoye yerleşimi bölgesinde Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve deniz piyadelerinin geçici konuşlanma noktaları vuruldu” denildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu hava ve topçu birimlerinin Masyutovka, İvanovka (Harkov bölgesi) ve Novoselovskiy (LHC) bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine ağır darbe indirdiği, saldırılar sonucunda 60’tan fazla Ukraynalı asker, 3 kamyonet, 1 adet Amerikan yapımı M777 obüs ve 1 adet Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüsün imha edildiği belirtildi.Açıklamaya göre, Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri Yampolovka (DHC), Stelmahovka, Çervonaya Dibrova ve Kuzmino (LHC) bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine saldırı düzenledi. Bu bölgelerde yaklaşık 180 Ukraynalı asker, 6 zırhlı muharebe aracı, 1 adet Grad çoklu roketatar rampası, 1 adet D-20 obüs ve bir radar istasyonu imha edildi.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri 120'den fazla Ukraynalı asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 1 adet D-20 ve 1 adet D-30 obüsünün yanı sıra Avdeyevka yakınlarındaki bir mühimmat deposunu imha etti.Güney Donetsk ve Zaporojya yönlerinde Doğu Askeri Grubu birimleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Ugledar, Dobrovolye (DHC) ve Gulyaypol (Zaporojya) bölgelerindeki birimlerine ağır kayıplar verdirdi. Bu bölgelerde 90'ın üzerinde asker, 3 tank, 2 piyade savaş aracı, 2 zırhlı araç, 2 kamyonet, bir Msta-B obüsü ve bir D-20 obüsü imha edildi. Ayrıca, Ugledar ve Malinovka yakınlarında 2 mühimmat deposu yok edildi.Herson yönünde, Rus topçu birimleri ABD yapımı bir M777 obüs ve iki Gvozdika kundağı motorlu obüsü imha etti.Rusya Silahlı Kuvvetleri ordu gruplarının taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu kuvvetleri atışları ile düşmanın atış mevzilerindeki 97 topçu birliği, ayrıca 135 bölgedeki insan gücü ve askeri araçları vuruldu.Rus savaş uçakları Ukrayna’ya ait bir Su-24 ve bir MiG-29 uçağını, hava savunma sistemleri ise 8 insansız hava aracını düşürdü.

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