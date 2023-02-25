Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230225/rusya-rus-birlikleri-ukrayna-ozel-harekat-kuvvetlerinin-gecici-konuslanma-noktasini-vurdu-1067493021.html
Rusya: Rus birlikleri, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinin geçici konuşlanma noktasını vurdu
Rusya: Rus birlikleri, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinin geçici konuşlanma noktasını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve deniz piyadelerinin geçici konuşlanma noktalarını vurduğunu bildirdi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T16:36+0300
2023-02-25T16:36+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065926888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b49e3c140471422cc7eac996c904236.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesindeki Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve deniz piyadelerinin konuşlandıkları noktaları vurdukları belirtildi.Açıklamada, "Gluhoye yerleşimi bölgesinde Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve deniz piyadelerinin geçici konuşlanma noktaları vuruldu” denildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu hava ve topçu birimlerinin Masyutovka, İvanovka (Harkov bölgesi) ve Novoselovskiy (LHC) bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine ağır darbe indirdiği, saldırılar sonucunda 60’tan fazla Ukraynalı asker, 3 kamyonet, 1 adet Amerikan yapımı M777 obüs ve 1 adet Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüsün imha edildiği belirtildi.Açıklamaya göre, Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri Yampolovka (DHC), Stelmahovka, Çervonaya Dibrova ve Kuzmino (LHC) bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine saldırı düzenledi. Bu bölgelerde yaklaşık 180 Ukraynalı asker, 6 zırhlı muharebe aracı, 1 adet Grad çoklu roketatar rampası, 1 adet D-20 obüs ve bir radar istasyonu imha edildi.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri 120'den fazla Ukraynalı asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 1 adet D-20 ve 1 adet D-30 obüsünün yanı sıra Avdeyevka yakınlarındaki bir mühimmat deposunu imha etti.Güney Donetsk ve Zaporojya yönlerinde Doğu Askeri Grubu birimleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Ugledar, Dobrovolye (DHC) ve Gulyaypol (Zaporojya) bölgelerindeki birimlerine ağır kayıplar verdirdi. Bu bölgelerde 90'ın üzerinde asker, 3 tank, 2 piyade savaş aracı, 2 zırhlı araç, 2 kamyonet, bir Msta-B obüsü ve bir D-20 obüsü imha edildi. Ayrıca, Ugledar ve Malinovka yakınlarında 2 mühimmat deposu yok edildi.Herson yönünde, Rus topçu birimleri ABD yapımı bir M777 obüs ve iki Gvozdika kundağı motorlu obüsü imha etti.Rusya Silahlı Kuvvetleri ordu gruplarının taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu kuvvetleri atışları ile düşmanın atış mevzilerindeki 97 topçu birliği, ayrıca 135 bölgedeki insan gücü ve askeri araçları vuruldu.Rus savaş uçakları Ukrayna’ya ait bir Su-24 ve bir MiG-29 uçağını, hava savunma sistemleri ise 8 insansız hava aracını düşürdü.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065926888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe9c0c002df47596867dc0f84482c5f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna

Rusya: Rus birlikleri, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinin geçici konuşlanma noktasını vurdu

16:36 25.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinRus askeri
Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve deniz piyadelerinin geçici konuşlanma noktalarını vurduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesindeki Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve deniz piyadelerinin konuşlandıkları noktaları vurdukları belirtildi.
Açıklamada, "Gluhoye yerleşimi bölgesinde Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve deniz piyadelerinin geçici konuşlanma noktaları vuruldu” denildi.
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu hava ve topçu birimlerinin Masyutovka, İvanovka (Harkov bölgesi) ve Novoselovskiy (LHC) bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine ağır darbe indirdiği, saldırılar sonucunda 60’tan fazla Ukraynalı asker, 3 kamyonet, 1 adet Amerikan yapımı M777 obüs ve 1 adet Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüsün imha edildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri Yampolovka (DHC), Stelmahovka, Çervonaya Dibrova ve Kuzmino (LHC) bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine saldırı düzenledi. Bu bölgelerde yaklaşık 180 Ukraynalı asker, 6 zırhlı muharebe aracı, 1 adet Grad çoklu roketatar rampası, 1 adet D-20 obüs ve bir radar istasyonu imha edildi.
Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri 120'den fazla Ukraynalı asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 1 adet D-20 ve 1 adet D-30 obüsünün yanı sıra Avdeyevka yakınlarındaki bir mühimmat deposunu imha etti.
Güney Donetsk ve Zaporojya yönlerinde Doğu Askeri Grubu birimleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Ugledar, Dobrovolye (DHC) ve Gulyaypol (Zaporojya) bölgelerindeki birimlerine ağır kayıplar verdirdi. Bu bölgelerde 90'ın üzerinde asker, 3 tank, 2 piyade savaş aracı, 2 zırhlı araç, 2 kamyonet, bir Msta-B obüsü ve bir D-20 obüsü imha edildi. Ayrıca, Ugledar ve Malinovka yakınlarında 2 mühimmat deposu yok edildi.
Herson yönünde, Rus topçu birimleri ABD yapımı bir M777 obüs ve iki Gvozdika kundağı motorlu obüsü imha etti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ordu gruplarının taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu kuvvetleri atışları ile düşmanın atış mevzilerindeki 97 topçu birliği, ayrıca 135 bölgedeki insan gücü ve askeri araçları vuruldu.
Rus savaş uçakları Ukrayna’ya ait bir Su-24 ve bir MiG-29 uçağını, hava savunma sistemleri ise 8 insansız hava aracını düşürdü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала