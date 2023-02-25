Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230225/rusya-bati-g20de-kolektif-kararlarin-alinmasini-engelledi-1067504441.html
Rusya: Batı, G20’de kolektif kararların alınmasını engelledi
Rusya: Batı, G20’de kolektif kararların alınmasını engelledi
Batı’nın G20 görüşmesinde kolektif kararların alınmasını engellediğini ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı, dönem başkanı Hindistan’ın yapıcı duruş... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T22:09+0300
2023-02-25T22:09+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056106976_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_7feebc790c232093627383e0958e3405.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, Hindistan’ın Bangalore şehrinde gerçekleşen G20 maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları görüşmesinde, küresel ekonomiye ve finansal piyasalara ek ivme kazandıracak önlemler üzerinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi.Açıklamada, “Tüm ülkelerin çıkarlarının ve konumunun adil şekilde değerlendirilmesi için çabalayan dönem başkanı Hindistan’ın yapıcı rolünü kaydediyoruz. Bu bağlamda formüle edilen dengeli yaklaşımlar, ekonomik büyümenin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması da dahil küresel mali ve ilgili endüstriler alanındaki günümüz sorunlara yanıt vermek için iyi bir temel oluşturuyor” denildi.Batı’nın G20’nin faaliyetini istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini ve bu forumu, Rusya karşıtı ve tamamen çatışmacı mecrada kullanmaya çalışmasından duyulan üzüntüyü dile getiren Bakanlık, “Başta ABD, AB ve G7 olmak üzere rakiplerimiz, Rusya’yı tecrit etmeye, uluslararası güvenlik ve dünya ekonomisinde kışkırtılan sorunlardan Rusya’yı suçlamaya yönelik paranoyak girişimlerini sürdürüyor. Batılılar, açık şantaj, dikta ve Ukrayna’daki duruma ilişkin saçma sapan yorumları ortaya atma yoluyla, toplu kararların alınmasını bir kez daha engelledi” ifadelerini kullandı.Ukrayna ile ilgili ifadeler dışında, belgenin tam onaylı metninin bu saldırgan çizginin rehinesi haline geldiği kaydedilen açıklamada, “Görüşmenin sonuçları, üzerinde anlaşmaya varılan bir statü almadı ve ortak bir emek şeklinde değil sadece başkanın açıklaması şeklinde yayınlandı. Rusya ve Çin bu konuda kararlı protestolarını dile getirdi” denildi.Birçok heyetin, düşmanlık ve nefret tohumlarını ekmeye devam eden ABD ve müttefiklerinin bu tür eylemlerinden hayal kırıklığı yaşadığı kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu bağlamda, Batı’ya çok kutuplu dünya gerçeğini kabul etme ve uluslararası arenadaki yeni güç merkezleriyle normal ilişkiler inşa etme çağrısında bulundu.Açıklamada, “G20’nin, geçen yılki Bali Zirvesi’nde teyit edildiği gibi, güvenlik alanına müdahale etmemesi ve sadece ekonomik forum olarak kalması gerektiğini savunuyoruz. G20'nin kendisine verilen görevleri karşılıklı yarar ve apolitik bir temelde yerine getirmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” vurgusu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230225/g20-maliye-bakanlarinin-bildirisinde-ukraynaya-yer-verilmedi-1067504324.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056106976_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_86c1b1ff39494189428d7d77a4a544fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, g20
rusya, ukrayna, g20

Rusya: Batı, G20’de kolektif kararların alınmasını engelledi

22:09 25.02.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Abone olTelegram
Batı’nın G20 görüşmesinde kolektif kararların alınmasını engellediğini ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı, dönem başkanı Hindistan’ın yapıcı duruş sergilediğini ve tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate almaya çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, Hindistan’ın Bangalore şehrinde gerçekleşen G20 maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları görüşmesinde, küresel ekonomiye ve finansal piyasalara ek ivme kazandıracak önlemler üzerinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “Tüm ülkelerin çıkarlarının ve konumunun adil şekilde değerlendirilmesi için çabalayan dönem başkanı Hindistan’ın yapıcı rolünü kaydediyoruz. Bu bağlamda formüle edilen dengeli yaklaşımlar, ekonomik büyümenin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması da dahil küresel mali ve ilgili endüstriler alanındaki günümüz sorunlara yanıt vermek için iyi bir temel oluşturuyor” denildi.
Batı’nın G20’nin faaliyetini istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini ve bu forumu, Rusya karşıtı ve tamamen çatışmacı mecrada kullanmaya çalışmasından duyulan üzüntüyü dile getiren Bakanlık, “Başta ABD, AB ve G7 olmak üzere rakiplerimiz, Rusya’yı tecrit etmeye, uluslararası güvenlik ve dünya ekonomisinde kışkırtılan sorunlardan Rusya’yı suçlamaya yönelik paranoyak girişimlerini sürdürüyor. Batılılar, açık şantaj, dikta ve Ukrayna’daki duruma ilişkin saçma sapan yorumları ortaya atma yoluyla, toplu kararların alınmasını bir kez daha engelledi” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ile ilgili ifadeler dışında, belgenin tam onaylı metninin bu saldırgan çizginin rehinesi haline geldiği kaydedilen açıklamada, “Görüşmenin sonuçları, üzerinde anlaşmaya varılan bir statü almadı ve ortak bir emek şeklinde değil sadece başkanın açıklaması şeklinde yayınlandı. Rusya ve Çin bu konuda kararlı protestolarını dile getirdi” denildi.
Birçok heyetin, düşmanlık ve nefret tohumlarını ekmeye devam eden ABD ve müttefiklerinin bu tür eylemlerinden hayal kırıklığı yaşadığı kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu bağlamda, Batı’ya çok kutuplu dünya gerçeğini kabul etme ve uluslararası arenadaki yeni güç merkezleriyle normal ilişkiler inşa etme çağrısında bulundu.
Açıklamada, “G20’nin, geçen yılki Bali Zirvesi’nde teyit edildiği gibi, güvenlik alanına müdahale etmemesi ve sadece ekonomik forum olarak kalması gerektiğini savunuyoruz. G20'nin kendisine verilen görevleri karşılıklı yarar ve apolitik bir temelde yerine getirmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” vurgusu yapıldı.
Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
Ukrayna krizi
G20 maliye bakanlarının bildirisinde Ukrayna’ya yer verilmedi
22:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала