https://sputniknews.com.tr/20230225/rusya-bati-g20de-kolektif-kararlarin-alinmasini-engelledi-1067504441.html

Rusya: Batı, G20’de kolektif kararların alınmasını engelledi

Rusya: Batı, G20’de kolektif kararların alınmasını engelledi

Batı’nın G20 görüşmesinde kolektif kararların alınmasını engellediğini ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı, dönem başkanı Hindistan’ın yapıcı duruş... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T22:09+0300

2023-02-25T22:09+0300

2023-02-25T22:09+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, Hindistan’ın Bangalore şehrinde gerçekleşen G20 maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları görüşmesinde, küresel ekonomiye ve finansal piyasalara ek ivme kazandıracak önlemler üzerinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi.Açıklamada, “Tüm ülkelerin çıkarlarının ve konumunun adil şekilde değerlendirilmesi için çabalayan dönem başkanı Hindistan’ın yapıcı rolünü kaydediyoruz. Bu bağlamda formüle edilen dengeli yaklaşımlar, ekonomik büyümenin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması da dahil küresel mali ve ilgili endüstriler alanındaki günümüz sorunlara yanıt vermek için iyi bir temel oluşturuyor” denildi.Batı’nın G20’nin faaliyetini istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini ve bu forumu, Rusya karşıtı ve tamamen çatışmacı mecrada kullanmaya çalışmasından duyulan üzüntüyü dile getiren Bakanlık, “Başta ABD, AB ve G7 olmak üzere rakiplerimiz, Rusya’yı tecrit etmeye, uluslararası güvenlik ve dünya ekonomisinde kışkırtılan sorunlardan Rusya’yı suçlamaya yönelik paranoyak girişimlerini sürdürüyor. Batılılar, açık şantaj, dikta ve Ukrayna’daki duruma ilişkin saçma sapan yorumları ortaya atma yoluyla, toplu kararların alınmasını bir kez daha engelledi” ifadelerini kullandı.Ukrayna ile ilgili ifadeler dışında, belgenin tam onaylı metninin bu saldırgan çizginin rehinesi haline geldiği kaydedilen açıklamada, “Görüşmenin sonuçları, üzerinde anlaşmaya varılan bir statü almadı ve ortak bir emek şeklinde değil sadece başkanın açıklaması şeklinde yayınlandı. Rusya ve Çin bu konuda kararlı protestolarını dile getirdi” denildi.Birçok heyetin, düşmanlık ve nefret tohumlarını ekmeye devam eden ABD ve müttefiklerinin bu tür eylemlerinden hayal kırıklığı yaşadığı kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu bağlamda, Batı’ya çok kutuplu dünya gerçeğini kabul etme ve uluslararası arenadaki yeni güç merkezleriyle normal ilişkiler inşa etme çağrısında bulundu.Açıklamada, “G20’nin, geçen yılki Bali Zirvesi’nde teyit edildiği gibi, güvenlik alanına müdahale etmemesi ve sadece ekonomik forum olarak kalması gerektiğini savunuyoruz. G20'nin kendisine verilen görevleri karşılıklı yarar ve apolitik bir temelde yerine getirmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” vurgusu yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230225/g20-maliye-bakanlarinin-bildirisinde-ukraynaya-yer-verilmedi-1067504324.html

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