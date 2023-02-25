https://sputniknews.com.tr/20230225/rus-senator-kosacev-ukrayna-ihtilafinin-cozumu-abd-ve-natonun-cikarina-degil-1067491760.html
Rus senatör Kosaçev: Ukrayna ihtilafının çözümü ABD ve NATO’nun çıkarına değil
Rus senatör Kosaçev: Ukrayna ihtilafının çözümü ABD ve NATO’nun çıkarına değil
Rus senatör Kosaçev, Ukrayna ihtilafının çözümüne karşı çıkan Washington ve NATO’nun barıştan değil savaştan yararlandığını belirtti. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T14:59+0300
2023-02-25T14:59+0300
2023-02-25T14:59+0300
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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ihtilafının çözümünün ne ABD ne de NATO’nun işine gelmediğini ifade etti.Kosaçev, “Biden'a göre Ukrayna krizinin barışçıl çözümü sadece Moskova'nın işine yarıyor. Dolayısıyla ne Washington ne de kuklası Kiev bundan yararlanamıyor. Washington ve NATO savaştan fayda sağlıyor, barıştan değil” ifadelerini kullandı.Kosaçev, bunun artık Biden'dan çok Freud'a göre bir durum olduğuna vurgu yaparak, “Gerçek durumun ortaya çıkmasını sağlayan Çinli yoldaşlara teşekkürler” ifadelerine yer verdiDaha önce ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin barış planı önerisinin sadece Rusya’ya yarayacağını söylemişti.
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rusya, konstantin kosaçev, ukrayna, abd, nato
rusya, konstantin kosaçev, ukrayna, abd, nato
Rus senatör Kosaçev: Ukrayna ihtilafının çözümü ABD ve NATO’nun çıkarına değil
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Rus senatör Kosaçev, Ukrayna ihtilafının çözümüne karşı çıkan Washington ve NATO’nun barıştan değil savaştan yararlandığını belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ihtilafının çözümünün ne ABD ne de NATO’nun işine gelmediğini ifade etti.
Kosaçev, “Biden'a göre Ukrayna krizinin barışçıl çözümü sadece Moskova'nın işine yarıyor. Dolayısıyla ne Washington ne de kuklası Kiev bundan yararlanamıyor. Washington ve NATO savaştan fayda sağlıyor, barıştan değil” ifadelerini kullandı.
Kosaçev, bunun artık Biden'dan çok Freud'a göre bir durum olduğuna vurgu yaparak, “Gerçek durumun ortaya çıkmasını sağlayan Çinli yoldaşlara teşekkürler” ifadelerine yer verdi
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin barış planı önerisinin sadece Rusya’ya yarayacağını söylemişti.