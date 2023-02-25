https://sputniknews.com.tr/20230225/rus-birlikleri-kremennaya-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-konvoyunu-vurdu-1067487096.html
Rus birlikleri, Kremennaya yakınlarında Ukrayna ordusunun konvoyunu vurdu
Rus birlikleri, Kremennaya yakınlarında Ukrayna ordusunun konvoyunu vurdu
Rus birliklerinin Kremennaya yakınlarında Ukrayna ordusunun konvoyunun bir kısmını imha ettiği bildirildi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T10:06+0300
2023-02-25T10:06+0300
2023-02-25T10:06+0300
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisinden emekli Yarbay Andrey Maroçko, Sputnik’e demecinde Rus hava ve topçu birimlerinin Kremennaya bölgesine hareket eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri konvoyunun bir kısmını imha ettiğini söyledi.Maroçko, “Konvoydaki askeri silah ve teçhizatın sadece yüzde 70'i varış noktasına ulaşabildi. Konvoyun yaklaşık yüzde 30'u hava ve topçu birimlerimiz tarafından imha edildi” dedi.Maroçko ayrıca, Ukrayna ordusunun kayıpları telafi etmek için Kremennaya bölgesine ek birlikler sevk etmeye başladığını kaydetti.
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rusya, ukrayna, imha, operasyon, konvoy, askeri konvoy
rusya, ukrayna, imha, operasyon, konvoy, askeri konvoy
Rus birlikleri, Kremennaya yakınlarında Ukrayna ordusunun konvoyunu vurdu
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Rus birliklerinin Kremennaya yakınlarında Ukrayna ordusunun konvoyunun bir kısmını imha ettiği bildirildi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisinden emekli Yarbay Andrey Maroçko, Sputnik’e demecinde Rus hava ve topçu birimlerinin Kremennaya bölgesine hareket eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri konvoyunun bir kısmını imha ettiğini söyledi.
Maroçko, “Konvoydaki askeri silah ve teçhizatın sadece yüzde 70'i varış noktasına ulaşabildi. Konvoyun yaklaşık yüzde 30'u hava ve topçu birimlerimiz tarafından imha edildi” dedi.
Maroçko ayrıca, Ukrayna ordusunun kayıpları telafi etmek için Kremennaya bölgesine ek birlikler sevk etmeye başladığını kaydetti.