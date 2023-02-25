https://sputniknews.com.tr/20230225/rus-birlikleri-kremennaya-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-konvoyunu-vurdu-1067487096.html

Rus birlikleri, Kremennaya yakınlarında Ukrayna ordusunun konvoyunu vurdu

Rus birlikleri, Kremennaya yakınlarında Ukrayna ordusunun konvoyunu vurdu

Rus birliklerinin Kremennaya yakınlarında Ukrayna ordusunun konvoyunun bir kısmını imha ettiği bildirildi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T10:06+0300

2023-02-25T10:06+0300

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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisinden emekli Yarbay Andrey Maroçko, Sputnik’e demecinde Rus hava ve topçu birimlerinin Kremennaya bölgesine hareket eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri konvoyunun bir kısmını imha ettiğini söyledi.Maroçko, “Konvoydaki askeri silah ve teçhizatın sadece yüzde 70'i varış noktasına ulaşabildi. Konvoyun yaklaşık yüzde 30'u hava ve topçu birimlerimiz tarafından imha edildi” dedi.Maroçko ayrıca, Ukrayna ordusunun kayıpları telafi etmek için Kremennaya bölgesine ek birlikler sevk etmeye başladığını kaydetti.

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rusya, ukrayna, imha, operasyon, konvoy, askeri konvoy