https://sputniknews.com.tr/20230225/prof-naci-gorurden-deprem-uyarisi-3-bolgeye-dikkat-1067488611.html

Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: 3 bölgeye dikkat

Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: 3 bölgeye dikkat

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de 7.0'ın üzerindeki bir... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T12:30+0300

2023-02-25T12:30+0300

2023-02-25T12:31+0300

yaşam

deprem

naci görür

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067389372_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_e6391d091e6324669058cc24c52b8fd3.jpg

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 44 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerinden ardından olası İstanbul depremi de yeniden gündeme geldi.Son olarak tv 100'de Candaş Tolga Işık ve Prof. Naci Görür ile “Sesimi Duyan Var Mı?” programında da deprem gündemi konuşuldu.'9 şiddetinde hissedilecek'Görür, “Beklediğimiz İstanbul depreminde Marmara sahillerinin çoğu 9 şiddetinde etkileniyor” dedi.Meydana gelecek olan depremde Tuzla ve Yeniköy’de 7 şiddetindeki depremin 9 şiddetindeki gibi etkileneceğini söyleyen Görür, “2000 yılında bu çalışmaları yaptı Okan Tüysüz hocamız. 9 şiddetinde ekleniyor sahile yakın kesimler. Hem Anadolu Hem Avrupa Yakası'nda deniz kıyısına yakın semtler etkilenecek. Bazı yerlerde bu şiddet 8 olabilir” diye konuştu.Haritada üç noktayı işaret ettiÖzellikle üç bölge için deprem uyarısında bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:'Adalar ve Kumburgaz fayı ya beraber ya ayrı kırılacak'İzmir uyarısı

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, naci görür, istanbul