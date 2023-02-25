https://sputniknews.com.tr/20230225/pentagon-turkiyeye-sahra-hastanesi-gonderdi-1067489172.html

Pentagon, Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

Pentagon, Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

İncirlik Üssü'ne ulaştırılan sahra hastanesi, Hatay'daki depremzedelere hizmet sunacak. Hastanede 100 yatağın yanı sıra bir acil odası, iki ameliyat odası ve... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T13:17+0300

2023-02-25T13:17+0300

2023-02-25T13:17+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

abd

pentagon

deprem

sahra hastanesi

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, 22 Şubat’ta bir acil durum sahra hastanesinin İncirlik Hava Üssü’ne ulaştırıldığını açıkladı. Büyükelçilik resmi internet sitesinde yer alan haberde, ABD ordusuna mensup deniz piyadeleri, denizciler, askerler ve havacıların, Amerika’nın yaşanan felaketin ardından depremzedelere yardımcı olma kararlılığı kapsamında hastanenin İncirlik Hava Üssü’ne ulaşması için yoğun bir çalışma sergilediği kaydedildi.Haberde, “ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa Komutanlığı, ABD Ulaştırma Komutanlığı (TRANSCOM), ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM) ve ABD Hava Kuvvetleri (USAF) Hava Muharebe Komutanlığı (ACC) ile koordineli hareket ederek, Teksas’ın San Antonio kentindeki Kelly Hava Üssü ile Virginia’daki Langley Hava Üssü’nde görevli askeri personelin yardımlarıyla Savunma Bakanlığı’nın sözkonusu sahra hastanesini ulaştırmasını kolaylaştırdı” denildi.61/2 Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy, “Türk Hükümeti, depremden etkilenen bölgede yeniden inşa faaliyetlerini yürütürken, hükümetin kritik öneme sahip tıbbi imkanların sağlanması konusunda bulunduğu destek talebine yanıt veriyoruz. Depremin yarattığı yıkımın sıkıntılarını yaşayan Türk müttefiklerimize ve dostlarımıza yardım etme konusunda ekibimizin ortaya koyduğu profesyonellikle gurur duyuyorum” diye konuştu.Ayrıca, ABD Altıncı Filosu 61/2 Görev Gücü’nde görevli ABD ordu mensuplarının, hastanenin, Türkiye’deki depremde en ciddi yıkımı yaşayan illerden biri olan Hatay’da kurulmasını ve faaliyete geçmesini sağlamak amacıyla ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi (USAID) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda görev yaptığına vurgu yapıldı.Sahra hastanesinde, kritik olarak ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme, 100 yatak ve hastanenin işlerliğini sağlamaya yönelik ekipmanın yanısıra bir acil odası, iki ameliyat odası ve bir de yoğun bakım ünitesi yer alıyor.Haberde ayrıca, “61/2 Görev Gücü’ndeki deniz piyadeleri ile 39. Hava Üssü Kanadı’nda görevli Havacı askerler, hastaneyi 25 Şubat’ta başlayarak bir hafta içerisinde kuracak ve hastanenin kurulması tamamlandığında tesisi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na devredecek. Devredilmesiyle beraber hastane, yıkıcı depremden etkilenen Türk vatandaşlarına kritik ve acil sağlık hizmetlerini devam ettirmeleri konusunda Türk sağlık profesyonellerine daha fazla imkan sağlayacak” ifadelerine de yer verildi.Depremin hemen ardından birkaç saat içinde ABD deniz piyadeleri ve denizcilerin, muhtelif ABD kurumlarındaki ortaklarıyla ve Türk yetkililerle yakın koordinasyon halinde hareket ederek Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü’nde kriz sonrası yardım operasyonları merkezi kurduğu da hatırlatıldı.

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abd, pentagon, deprem, sahra hastanesi