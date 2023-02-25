https://sputniknews.com.tr/20230225/netanyahu-filistinlilerle-muzakerelere-haziriz-1067506403.html

Netanyahu: Filistinlilerle müzakerelere hazırız

Netanyahu: Filistinlilerle müzakerelere hazırız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Tel Aviv'in Filistin tarafıyla acil müzakerelere hazır olduğu mesajını verdi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T23:45+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bölgesel konulara değindi.Netanyahu, ülkesinin 'kendisini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını' ve İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğini söyledi.İran ile 2015'te imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) eleştiren Netanyahu, "İsrail, dünya üzerindeki hiçbir gücün geleceğini tehdit etmesine izin vermeyecek" dedi.Netanyahu, "İsrail, devletini ve halkını korumak için ne gerekiyorsa yapacak" ifadelerini kullandı.Başbakan ayrıca Tel Aviv'in Filistin tarafıyla acil müzakerelere hazır olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230225/israil-bati-seriada-filistinlilere-ait-193-donum-araziye-el-koydu-1067505681.html

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