https://sputniknews.com.tr/20230225/misirda-hava-kuvvetlerine-ait-bir-egitim-ucagi-dustu-1067500813.html

Mısır'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağı düştü

Mısır'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağı düştü

Mısır ordusu, Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü, pilotun herhangi bir yara almadan kurtulduğunu duyurdu. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

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Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Mısır Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçuşları sırasında bir uçağın düştüğünü kaydeden Abdulhafız, uçağın tam olarak nerede kırıma uğradığı bilgisini paylaşmadı.Uçağın "teknik bir arıza" nedeniyle düştüğünü ve pilotunun herhangi bir yara almadan kurtulduğunu belirten Abdulhafız, düşme nedenine ilişkin ilgili makamlarca gerekli çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.Mısır ordusu, 19 Haziran ve 27 Kasın 2022 tarihlerinde de Hava Kuvvetleri'nin tatbikatı sırasında birer savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20210809/rus-yolcu-ucaginin-dusurulmesinden-6-yil-sonra-ilk-moskova-ile-misirin-tatil-bolgeleri-arasinda-1045196457.html

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