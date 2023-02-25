https://sputniknews.com.tr/20230225/meteoroloji-acikladi-hava-sicakliklari-artiyor-1067487279.html

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; ülke genelinde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya ve... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T10:29+0300

2023-02-25T10:29+0300

2023-02-25T10:29+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcak hava

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava