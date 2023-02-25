https://sputniknews.com.tr/20230225/meksikada-orman-yanginlari-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1067486214.html

Meksika’da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

Meksika’da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Primavera Ormanı’nda çıkan yangın eyaletin başkenti Guadalajara’nın büyükşehir bölgesindeki 34 mahallede acil durum... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T04:30+0300

2023-02-25T04:30+0300

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Meksika'nın Jalisco eyaletinde bulunan Primavera Ormanı’nda çarşamba günü başlayan yangında alevlerle mücadele devam ederken, yangın sebebiyle çıkan dumanlar yakındaki Guadalajara şehrine ulaşarak ciddi hava kirliliğine neden oldu. Jalisco Eyaleti Çevre ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, yangının yol açtığı kirlilik nedeniyle Guadalajara büyükşehir bölgesindeki 34 mahallede atmosferik acil durum ilan ederek, okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Atmosferik acil durum ilan edilmesiyle birlikte bölgede ateş yakmak yasaklanırken, vatandaşlara kirlilikten etkilenmemeleri için açık havada yapılan faaliyetlerden uzak durmaları, evlerindeki kapı ve pencereleri kapalı tutmaları ve gerekmedikçe motorlu araç kullanmamaları tavsiye edildi.Yetkililer Primavera Ormanı’nda çıkan yangınla mücadelenin ise 220 itfaiyeci ve 50 yangın söndürme aracıyla devam ettiğini ifade ederken, alevlerin kontrol altına alındığını ve şu anda söndürme ve soğutma çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230205/silide-orman-yanginlari-can-kaybi-22-oldu-1066582658.html

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