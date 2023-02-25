https://sputniknews.com.tr/20230225/medvedev-bati-ukraynayi-kullandiktan-sonra-hurdaya-cikaracak-1067488515.html
Medvedev: Batı, Ukrayna'yı kullandıktan sonra hurdaya çıkaracak
Medvedev: Batı, Ukrayna'yı kullandıktan sonra hurdaya çıkaracak
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı’nın Ukrayna’yı kullandıktan sonra hurdaya çıkaracağını ifade etti. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T12:00+0300
2023-02-25T12:00+0300
2023-02-25T12:00+0300
dünya
rusya
ukrayna
batı
dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Natsionalnaya Oborona dergisi için kaleme aldığı makalede, Batı'nın Rusya'yı zayıflatma umuduyla Ukrayna'nın acısını yapay olarak uzattığını ve daha sonra bu ülkeyi hurdaya çıkaracağını belirtti.Ukrayna'daki ‘milliyetçi cuntanın’ Batı silahları sayesinde ayakta kaldığına vurgu yapan Medvedev, “Ancak Batı, en önemli jeopolitik hasmı olan Rusya'yı yıpratma ve zayıflatma umuduyla, Ukrayna’nın acısını yapay olarak uzatıyor. Daha sonra kullanılmış malzeme olarak hurdaya çıkaracak. Batı, ‘en sevdiklerine’ bile her zaman bunu yaptı. Kiev yönetimi bunu henüz tam olarak anlamamış gibi görünüyor. Ama onlardan başka ne beklenebilir ki, akıl hiçbir zaman güçlü noktaları olmadı” ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, batı, dmitriy medvedev
rusya, ukrayna, batı, dmitriy medvedev
Medvedev: Batı, Ukrayna'yı kullandıktan sonra hurdaya çıkaracak
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı’nın Ukrayna’yı kullandıktan sonra hurdaya çıkaracağını ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Natsionalnaya Oborona dergisi için kaleme aldığı makalede, Batı'nın Rusya'yı zayıflatma umuduyla Ukrayna'nın acısını yapay olarak uzattığını ve daha sonra bu ülkeyi hurdaya çıkaracağını belirtti.
Ukrayna'daki ‘milliyetçi cuntanın’ Batı silahları sayesinde ayakta kaldığına vurgu yapan Medvedev, “Ancak Batı, en önemli jeopolitik hasmı olan Rusya'yı yıpratma ve zayıflatma umuduyla, Ukrayna’nın acısını yapay olarak uzatıyor. Daha sonra kullanılmış malzeme olarak hurdaya çıkaracak. Batı, ‘en sevdiklerine’ bile her zaman bunu yaptı. Kiev yönetimi bunu henüz tam olarak anlamamış gibi görünüyor. Ama onlardan başka ne beklenebilir ki, akıl hiçbir zaman güçlü noktaları olmadı” ifadelerini kullandı.