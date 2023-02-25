https://sputniknews.com.tr/20230225/malatya-havalimanindaki-alt-yapi-calismasinda-gocuk-2-isci-hayatini-kaybetti--1067500922.html
Malatya Havalimanı'ndaki alt yapı çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Malatya Havalimanı'ndaki alt yapı çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Malatya Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T21:11+0300
2023-02-25T21:11+0300
2023-02-25T21:11+0300
türkiye
malatya
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Malatya Havalimanı yeni terminal binasının altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi. Akçadağ ilçesinde inşası devam eden yeni terminal binasının altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, jandarma, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları itfaiye ekipleri sevk edildi.Bir süre kurtarma çalışması yapan ekipler, göçük altında iki işçinin cansız bedenine ulaştı.Göçük altından çıkarılan işçilerin cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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malatya
Malatya Havalimanı'ndaki alt yapı çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
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Malatya Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
Malatya Havalimanı yeni terminal binasının altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.
Akçadağ ilçesinde inşası devam eden yeni terminal binasının altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, jandarma, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir süre kurtarma çalışması yapan ekipler, göçük altında iki işçinin cansız bedenine ulaştı.
Göçük altından çıkarılan işçilerin cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.