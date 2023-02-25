https://sputniknews.com.tr/20230225/malatya-havalimanindaki-alt-yapi-calismasinda-gocuk-2-isci-hayatini-kaybetti--1067500922.html

Malatya Havalimanı'ndaki alt yapı çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Malatya Havalimanı'ndaki alt yapı çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Malatya Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T21:11+0300

2023-02-25T21:11+0300

2023-02-25T21:11+0300

türkiye

malatya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/19/1067502065_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5e1e8b608ceae4cb1517ed4e6df4aff4.jpg

Malatya Havalimanı yeni terminal binasının altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi. Akçadağ ilçesinde inşası devam eden yeni terminal binasının altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, jandarma, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları itfaiye ekipleri sevk edildi.Bir süre kurtarma çalışması yapan ekipler, göçük altında iki işçinin cansız bedenine ulaştı.Göçük altından çıkarılan işçilerin cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

türkiye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malatya