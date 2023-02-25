https://sputniknews.com.tr/20230225/macaristan-yeni-yaptirim-paketinde-rus-nukleer-enerji-sektoru-yok-1067498585.html

Macaristan: Yeni yaptırım paketinde Rus nükleer enerji sektörü yok

Macaristan: Yeni yaptırım paketinde Rus nükleer enerji sektörü yok

Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yeni yaptırım paketinde “hiçbir şekilde” Rus nükleer enerji sektörünün... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T19:04+0300

2023-02-25T19:04+0300

2023-02-25T19:04+0300

ukrayna krizi

macaristan

rusya

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Gulyas, bugünkü hükümet brifinginde, “Rus nükleer enerji sektörlerine karşı yaptırımlar hiçbir şekilde onuncu pakette yer almıyor. Olsaydı veto uygulardık” diye konuştu.Macaristan daha önce defalarca, Rusya’nın nükleer enerji sektörüne karşı yaptırımlara asla izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Macaristan, böyle bir kararın ulusal çıkarlarına zarar vereceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230225/ab-konseyi-rusyaya-yonelik-10uncu-yaptirim-paketini-acikladi-1067492908.html

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