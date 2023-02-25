https://sputniknews.com.tr/20230225/macaristan-yeni-yaptirim-paketinde-rus-nukleer-enerji-sektoru-yok-1067498585.html
Macaristan: Yeni yaptırım paketinde Rus nükleer enerji sektörü yok
Macaristan: Yeni yaptırım paketinde Rus nükleer enerji sektörü yok
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yeni yaptırım paketinde “hiçbir şekilde” Rus nükleer enerji sektörünün... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T19:04+0300
2023-02-25T19:04+0300
2023-02-25T19:04+0300
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Gulyas, bugünkü hükümet brifinginde, “Rus nükleer enerji sektörlerine karşı yaptırımlar hiçbir şekilde onuncu pakette yer almıyor. Olsaydı veto uygulardık” diye konuştu.Macaristan daha önce defalarca, Rusya’nın nükleer enerji sektörüne karşı yaptırımlara asla izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Macaristan, böyle bir kararın ulusal çıkarlarına zarar vereceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230225/ab-konseyi-rusyaya-yonelik-10uncu-yaptirim-paketini-acikladi-1067492908.html
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Macaristan: Yeni yaptırım paketinde Rus nükleer enerji sektörü yok
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Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yeni yaptırım paketinde “hiçbir şekilde” Rus nükleer enerji sektörünün yer almadığını belirtti.
Gulyas, bugünkü hükümet brifinginde, “Rus nükleer enerji sektörlerine karşı yaptırımlar hiçbir şekilde onuncu pakette yer almıyor. Olsaydı veto uygulardık” diye konuştu.
Macaristan daha önce defalarca, Rusya’nın nükleer enerji sektörüne karşı yaptırımlara asla izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Macaristan, böyle bir kararın ulusal çıkarlarına zarar vereceğini belirtmişti.