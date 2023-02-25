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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230225/macaristan-yeni-yaptirim-paketinde-rus-nukleer-enerji-sektoru-yok-1067498585.html
Macaristan: Yeni yaptırım paketinde Rus nükleer enerji sektörü yok
Macaristan: Yeni yaptırım paketinde Rus nükleer enerji sektörü yok
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yeni yaptırım paketinde “hiçbir şekilde” Rus nükleer enerji sektörünün... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T19:04+0300
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ukrayna krizi
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Gulyas, bugünkü hükümet brifinginde, “Rus nükleer enerji sektörlerine karşı yaptırımlar hiçbir şekilde onuncu pakette yer almıyor. Olsaydı veto uygulardık” diye konuştu.Macaristan daha önce defalarca, Rusya’nın nükleer enerji sektörüne karşı yaptırımlara asla izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Macaristan, böyle bir kararın ulusal çıkarlarına zarar vereceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230225/ab-konseyi-rusyaya-yonelik-10uncu-yaptirim-paketini-acikladi-1067492908.html
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macaristan, rusya
macaristan, rusya

Macaristan: Yeni yaptırım paketinde Rus nükleer enerji sektörü yok

19:04 25.02.2023
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
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Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yeni yaptırım paketinde “hiçbir şekilde” Rus nükleer enerji sektörünün yer almadığını belirtti.
Gulyas, bugünkü hükümet brifinginde, “Rus nükleer enerji sektörlerine karşı yaptırımlar hiçbir şekilde onuncu pakette yer almıyor. Olsaydı veto uygulardık” diye konuştu.
Macaristan daha önce defalarca, Rusya’nın nükleer enerji sektörüne karşı yaptırımlara asla izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Macaristan, böyle bir kararın ulusal çıkarlarına zarar vereceğini belirtmişti.
Rusya-AB - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
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