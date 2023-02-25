https://sputniknews.com.tr/20230225/kamerunda-dag-yuruyusune-bombali-saldiri-19-sporcu-yaralandi-1067502720.html
Kamerun'da dağ yürüyüşüne bombalı saldırı: 19 sporcu yaralandı
Kamerun'da dağ yürüyüşüne bombalı saldırı: 19 sporcu yaralandı
Kamerun'da dağ yürüyüşüne katılan 19 sporcu bombalı saldırıda yaralandı 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T21:21+0300
2023-02-25T21:21+0300
2023-02-25T21:21+0300
dünya
kamerun
saldırı
bombalı saldırı
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Kamerun'un Güney-Batı bölgesinde bulunan Buea şehrinde dağ yürüyüşü yapan sporculara yönelik bombalı saldırıda 19 kişi yaralandı.Ulusal basındaki haberlere göre, Buea’da düzenlenen "Umut Yarışı" adlı dağ yürüyüşüne katılan sporculara yönelik bombalı saldırı düzenlendi.Sporcuların yoldan geçtiği esnada bombanın patlatılması sonucu, ilk belirlemelere göre 19 sporcu yaralandı.Yaralılar Buea Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Dağ yürüyüşüne 13 ülkeden 600 sporcu katılıyor.
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kamerun, saldırı, bombalı saldırı
kamerun, saldırı, bombalı saldırı
Kamerun'da dağ yürüyüşüne bombalı saldırı: 19 sporcu yaralandı
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Kamerun'da dağ yürüyüşüne katılan 19 sporcu bombalı saldırıda yaralandı
Kamerun'un Güney-Batı bölgesinde bulunan Buea şehrinde dağ yürüyüşü yapan sporculara yönelik bombalı saldırıda 19 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Buea’da düzenlenen "Umut Yarışı" adlı dağ yürüyüşüne katılan sporculara yönelik bombalı saldırı düzenlendi.
Sporcuların yoldan geçtiği esnada bombanın patlatılması sonucu, ilk belirlemelere göre 19 sporcu yaralandı.
Yaralılar Buea Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Dağ yürüyüşüne 13 ülkeden 600 sporcu katılıyor.