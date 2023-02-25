https://sputniknews.com.tr/20230225/istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-3523-1067489000.html

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35.23

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35.23

Kurak bir kış geçiren İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35.23 oldu. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibey Barajı ise drone ile görüntülendi. Havadan... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

istanbul

baraj

kuraklık

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Türkiye genelinde kış ayında yağmur ve kar yağışının azlığı kuraklık tehdidini de beraberinde getirdi. Şubat ayında kısa süreli etkili olan kar yağışı da barajlardaki doluluk oranını çok etkilemedi. Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'da bulunan barajlardaki seviyesi de her geçen gün azalıyor. Kuraklık riski vatandaşları tedirgin ederken, megakent İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı ise yüzde 35.23 oldu. Yağışların olmaması nedeniyle büyük bir kısmında suların çekildiği gözlenen Alibey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde kemerlerin ayaklarının ortaya çıktığı görülüyor.Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

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istanbul, baraj, kuraklık