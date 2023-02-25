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https://sputniknews.com.tr/20230225/istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-3523-1067489000.html
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35.23
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35.23
Kurak bir kış geçiren İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35.23 oldu. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibey Barajı ise drone ile görüntülendi. Havadan... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T12:31+0300
2023-02-25T12:31+0300
yaşam
istanbul
baraj
kuraklık
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Türkiye genelinde kış ayında yağmur ve kar yağışının azlığı kuraklık tehdidini de beraberinde getirdi. Şubat ayında kısa süreli etkili olan kar yağışı da barajlardaki doluluk oranını çok etkilemedi. Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'da bulunan barajlardaki seviyesi de her geçen gün azalıyor. Kuraklık riski vatandaşları tedirgin ederken, megakent İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı ise yüzde 35.23 oldu. Yağışların olmaması nedeniyle büyük bir kısmında suların çekildiği gözlenen Alibey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde kemerlerin ayaklarının ortaya çıktığı görülüyor.Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
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istanbul, baraj, kuraklık
istanbul, baraj, kuraklık

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35.23

12:31 25.02.2023
© İHAİstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35.23
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35.23 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© İHA
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Kurak bir kış geçiren İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35.23 oldu. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibey Barajı ise drone ile görüntülendi. Havadan görüntülenen barajın bir kısmında suların çekildiği gözler önüne serildi.
Türkiye genelinde kış ayında yağmur ve kar yağışının azlığı kuraklık tehdidini de beraberinde getirdi. Şubat ayında kısa süreli etkili olan kar yağışı da barajlardaki doluluk oranını çok etkilemedi.
Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'da bulunan barajlardaki seviyesi de her geçen gün azalıyor. Kuraklık riski vatandaşları tedirgin ederken, megakent İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı ise yüzde 35.23 oldu. Yağışların olmaması nedeniyle büyük bir kısmında suların çekildiği gözlenen Alibey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde kemerlerin ayaklarının ortaya çıktığı görülüyor.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Alibey Barajı yüzde 11.17
Büyükçekmece Barajı yüzde 35.12
Darlık Barajı yüzde 39.74
Istrancalar Barajı yüzde 41.04
Kazandere Barajı yüzde 3.06
Elmalı Barajı yüzde 36.36
Ömerli Barajı yüzde 50.29
Pabuçdere Barajı yüzde 6.91
Sazlıdere Barajı yüzde 33.59
Terkos Barajı yüzde 32.57
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