https://sputniknews.com.tr/20230225/iran-khordad-15-hava-savunma-sistemini-suriyeye-ihrac-edecek-1067485543.html
İran, 'Khordad 15' hava savunma sistemini Suriye’ye ihraç edecek
İran, 'Khordad 15' hava savunma sistemini Suriye’ye ihraç edecek
İran’a ait 'Khordad 15' adlı hava savunma sistemleri ve elektronik harp teçhizatlarının İsrail saldırılarına karşı koyabilmesi için Suriye’ye ihraç edileceği... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T05:00+0300
2023-02-25T05:00+0300
2023-02-25T05:00+0300
savunma
iran
suriye
hava savunma sistemi
ortadoğu
israil
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İran devlet televizyonu haberine göre, 22 Şubat’ta Tahran’a resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve beraberindeki üst düzey askeri heyet, İran ile savunma alanında işbirliği anlaşmaları imzaladı. İran ile Suriye arasında imzalanan askeri işbirliği kapsamında, İran’ın Suriye hava sahasını İsrail saldırılarına karşı korumak amacıyla 'Khordad 15' hava savunma sistemi ve elektronik harp teçhizatlarını Suriye’ye ihraç edeceği belirtildi.Suriye hava sahasının güçlendirilmesi ve yapılandırılması hedeflenen anlaşmada, Suriye’nin savaş uçaklarının kullanacağı hassas güdümlü bombalara ve İsrail saldırılarına karşı savunma kapasitesini artırmaya ihtiyaç duyduğu vurgulandı.Abbas'ın Tahran ziyaretiSuriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile beraberindeki üst düzey askeri yetkililer 22 Şubat’ta Tahran’a resmi ziyaret gerçekleştirmişti. İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile görüşen Suriye Savunma Bakanı Abbas, Suriye hava sahasını güçlendirmek istediklerini ve iki ülke arasındaki tüm askeri kapasiteleri kullanacaklarını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/iran-sanayi-bakanligi-rusyaya-otomobil-ihrac-etme-sureci-sertifikasyon-asamasinda--1067379387.html
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suriye
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iran, suriye, hava savunma sistemi, ortadoğu, israil
iran, suriye, hava savunma sistemi, ortadoğu, israil
İran, 'Khordad 15' hava savunma sistemini Suriye’ye ihraç edecek
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İran’a ait 'Khordad 15' adlı hava savunma sistemleri ve elektronik harp teçhizatlarının İsrail saldırılarına karşı koyabilmesi için Suriye’ye ihraç edileceği bildirildi.
İran devlet televizyonu haberine göre, 22 Şubat’ta Tahran’a resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve beraberindeki üst düzey askeri heyet, İran ile savunma alanında işbirliği anlaşmaları imzaladı.
İran ile Suriye arasında imzalanan askeri işbirliği kapsamında, İran’ın Suriye hava sahasını İsrail saldırılarına karşı korumak amacıyla 'Khordad 15' hava savunma sistemi ve elektronik harp teçhizatlarını Suriye’ye ihraç edeceği belirtildi.
Suriye hava sahasının güçlendirilmesi ve yapılandırılması hedeflenen anlaşmada, Suriye’nin savaş uçaklarının kullanacağı hassas güdümlü bombalara ve İsrail saldırılarına karşı savunma kapasitesini artırmaya ihtiyaç duyduğu vurgulandı.
Abbas'ın Tahran ziyareti
Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile beraberindeki üst düzey askeri yetkililer 22 Şubat’ta Tahran’a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.
İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile görüşen Suriye Savunma Bakanı Abbas, Suriye hava sahasını güçlendirmek istediklerini ve iki ülke arasındaki tüm askeri kapasiteleri kullanacaklarını söylemişti.