İmamoğlu: İstanbul için seferberlik başlatacağız

Sizler 16 milyon İstanbullunun eli, vicdanı, kolu, gücü, kuvveti olarak orada özveriyle çalıştınız. Hayatlar kurtardınız, yaralar sardınız. Gıdadan barınmaya, iletişimden temizliğe, malzemelerin ulaştırılmasından, altyapının iyileştirilmesine, rehabilitasyona kadar her alanda var gücünüzle çalıştınız. Sizler 16 milyon İstanbullunun eli, vicdanı, kolu, gücü, kuvveti olarak orada özveriyle çalıştınız. Hayatlar kurtardınız, yaralar sardınız. Gıdadan barınmaya, iletişimden temizliğe, malzemelerin ulaştırılmasından, altyapının iyileştirilmesine, rehabilitasyona kadar her alanda var gücünüzle çalıştınız.

Elinizden geleni yapmaktan bir an bile geri durmadınız. Sizlerin emeklerini depremden etkileyen yurttaşlara gösterdiğiniz yakınlığı en yakından görenlerden birisiyim. Elinizden geleni yapmaktan bir an bile geri durmadınız. Sizlerin emeklerini depremden etkileyen yurttaşlara gösterdiğiniz yakınlığı en yakından görenlerden birisiyim.

Hepinizin bu özverili çalışmasına şahidim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un kadim kentin dayanışma ruhunu deprem bölgesindeki milyonlarca vatandaşımıza nasıl Hissettirildiğine şahit oldum. Hepinizin bu özverili çalışmasına şahidim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un kadim kentin dayanışma ruhunu deprem bölgesindeki milyonlarca vatandaşımıza nasıl Hissettirildiğine şahit oldum.

Bölge halkının takdirini kazanmak, bölgedeki etkili çalışmaları hep birlikte yürütmek inanınız ki her birimiz için, sizler için, halkımız için bir kıvanç kaynağıdır. Hepinizle yürekten gurur duyuyorum. İstanbul halkı hepinizle, yürekten gurur duyuyor. Bölge halkının takdirini kazanmak, bölgedeki etkili çalışmaları hep birlikte yürütmek inanınız ki her birimiz için, sizler için, halkımız için bir kıvanç kaynağıdır. Hepinizle yürekten gurur duyuyorum. İstanbul halkı hepinizle, yürekten gurur duyuyor.

Sahada çalışırken yaşadıklarımızın sizleri derinden etkilediğini biliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her zaman sizlerin yanında olacaktır. Sahada çalışırken yaşadıklarımızın sizleri derinden etkilediğini biliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her zaman sizlerin yanında olacaktır.

Desteğe ihtiyaç duyduğunuz her ortamda sizinle olacağımız ve benim de bu anlamda sürekli sizlerle bir arada olacağımdan asla şüphe etmeyin. Ailelerinizi burada İstanbul’da bırakarak bir an bile düşünmeden oraya koştunuz ve zor koşullarda çalıştınız. Desteğe ihtiyaç duyduğunuz her ortamda sizinle olacağımız ve benim de bu anlamda sürekli sizlerle bir arada olacağımdan asla şüphe etmeyin. Ailelerinizi burada İstanbul’da bırakarak bir an bile düşünmeden oraya koştunuz ve zor koşullarda çalıştınız.

Haberleşmekte zorlandığınızı biliyorum. Onların aklının sizde olduğunu da biliyorum. Onun için ben buradan hepinizin huzurunda o güzel ailelerinizin her bir ferdine ayrıca teşekkür ediyorum. Her birine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Haberleşmekte zorlandığınızı biliyorum. Onların aklının sizde olduğunu da biliyorum. Onun için ben buradan hepinizin huzurunda o güzel ailelerinizin her bir ferdine ayrıca teşekkür ediyorum. Her birine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.

Evlerimize dönmenin mutluluğunu yaşarken bir yandan da hala aklımızın, kalbimizin o bölgede olduğunu biliyorum. Yurttaşlarımıza destek vermek ve onlara hala el uzatmak istediğinizi de biliyorum. Ben de aynı duygular içerisindeyim. Ve içiniz rahat olsun. Evlerimize dönmenin mutluluğunu yaşarken bir yandan da hala aklımızın, kalbimizin o bölgede olduğunu biliyorum. Yurttaşlarımıza destek vermek ve onlara hala el uzatmak istediğinizi de biliyorum. Ben de aynı duygular içerisindeyim. Ve içiniz rahat olsun.

Bu kurum ve 16 milyon İstanbullu olarak bizler bu sürecin son anına kadar o bölgenin yanında olacağımızı, milletimizin tekrar ayağa kalkması için hiç kimseyi hiçbir anında yalnız bırakmayacağız. Hem yaraların sarılması için var gücümüzle çalışacağız. Bu kurum ve 16 milyon İstanbullu olarak bizler bu sürecin son anına kadar o bölgenin yanında olacağımızı, milletimizin tekrar ayağa kalkması için hiç kimseyi hiçbir anında yalnız bırakmayacağız. Hem yaraların sarılması için var gücümüzle çalışacağız.

Hem de İstanbul’un da bu tehditle her gün belki korku, belki sıkıntı içerisinde yaşamasını engellemek için de çok büyük bir seferberlik başlatacağız. Hem de İstanbul’un da bu tehditle her gün belki korku, belki sıkıntı içerisinde yaşamasını engellemek için de çok büyük bir seferberlik başlatacağız.

Sizler bizim sahadaki neferimiz olmaya her alanda devam ediniz. Bu şehri de güçlü dayanıklı bir kent haline getirmeyi hep birlikte başaracak adımları atınız. 90 bine yakın yol arkadaşımı bu yolculuğun da bir neferi olarak görmek istiyorum. Sizler bizim sahadaki neferimiz olmaya her alanda devam ediniz. Bu şehri de güçlü dayanıklı bir kent haline getirmeyi hep birlikte başaracak adımları atınız. 90 bine yakın yol arkadaşımı bu yolculuğun da bir neferi olarak görmek istiyorum.

Bölgede çocuklarla, gençlerle, annelerle, babalarla, dedelerle, ninelerle acıları paylaştık. Birbirimize sarıldık, kucaklaştık. Allah onların yardımcısı olsun. Ben onların yanında olmak adına her birine gördüğümde söz verdim. ‘Sizleri yalnız bırakmayacağız' dedim. Bölgede çocuklarla, gençlerle, annelerle, babalarla, dedelerle, ninelerle acıları paylaştık. Birbirimize sarıldık, kucaklaştık. Allah onların yardımcısı olsun. Ben onların yanında olmak adına her birine gördüğümde söz verdim. ‘Sizleri yalnız bırakmayacağız' dedim.