https://sputniknews.com.tr/20230225/g20-maliye-bakanlarinin-bildirisinde-ukraynaya-yer-verilmedi-1067504324.html
G20 maliye bakanlarının bildirisinde Ukrayna’ya yer verilmedi
G20 maliye bakanlarının bildirisinde Ukrayna’ya yer verilmedi
Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, G20 maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları görüşmesinde kabul edilen sonuç bildirisinde Çin ve Rusya’nın... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T22:01+0300
2023-02-25T22:01+0300
2023-02-25T22:02+0300
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Hindistan Maliye Bakanlığı, G20 maliye bakanları görüşmesinin bildirisi yerine, Ukrayna konusunda yaklaşım farklılığın olduğu belirtilen 'başkan açıklamasını ve nihai belgeyi' yayınladı.Üç günlük görüşmenin sonunda kabul edilen bildiride, 'tüm G20 maliye bakanlarının ve merkez bankaları başkanlarının 1, 2 ve 5-17. maddeleri ile 1 ve 2 numaraları eklere onay verdiği' kaydedildi. Sonuç bildirisinin 3 ve 4. maddelerinde, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri kınanıyordu. Bu maddeler, geçen yıl Bali’de yapılan G20 Zirvesi’nin sonuç bildirisinden alınarak uyarlandı.Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, G20 maliye bakanları görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Rusya ve Çin’in itirazları vardı, bu yüzden sonuç bildirisi yayınlanamazdı. Bunun yerine G20 Başkanının açıklaması ve sonuç belgesi yayınlandı” ifadelerini kullandı.Daha önce Bloomberg, duruma aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde Hindistanlı yetkililerin, G20 ortak açıklamalarında Ukrayna’daki duruma ilişkin 'savaş' kelimesinden kaçınma niyetinde olduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230130/trump-rusya-ile-ukraynanin-24-saat-icinde-baris-anlasmasina-varmasini-saglarim-1066344167.html
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G20 maliye bakanlarının bildirisinde Ukrayna’ya yer verilmedi
22:01 25.02.2023 (güncellendi: 22:02 25.02.2023) Abone ol
Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, G20 maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları görüşmesinde kabul edilen sonuç bildirisinde Çin ve Rusya’nın itirazı üzerine Ukrayna’yla ilgili görüşe yer verilmediğini belirtti.
Hindistan Maliye Bakanlığı, G20 maliye bakanları görüşmesinin bildirisi yerine, Ukrayna konusunda yaklaşım farklılığın olduğu belirtilen 'başkan açıklamasını ve nihai belgeyi' yayınladı.
Üç günlük görüşmenin sonunda kabul edilen bildiride, 'tüm G20 maliye bakanlarının ve merkez bankaları başkanlarının 1, 2 ve 5-17. maddeleri ile 1 ve 2 numaraları eklere onay verdiği' kaydedildi. Sonuç bildirisinin 3 ve 4. maddelerinde, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri kınanıyordu. Bu maddeler, geçen yıl Bali’de yapılan G20 Zirvesi’nin sonuç bildirisinden alınarak uyarlandı.
Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, G20 maliye bakanları görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Rusya ve Çin’in itirazları vardı, bu yüzden sonuç bildirisi yayınlanamazdı. Bunun yerine G20 Başkanının açıklaması ve sonuç belgesi yayınlandı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Bloomberg, duruma aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde Hindistanlı yetkililerin, G20 ortak açıklamalarında Ukrayna’daki duruma ilişkin 'savaş' kelimesinden kaçınma niyetinde olduğunu bildirmişti.