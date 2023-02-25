https://sputniknews.com.tr/20230225/g20-maliye-bakanlarinin-bildirisinde-ukraynaya-yer-verilmedi-1067504324.html

G20 maliye bakanlarının bildirisinde Ukrayna’ya yer verilmedi

G20 maliye bakanlarının bildirisinde Ukrayna’ya yer verilmedi

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, G20 maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları görüşmesinde kabul edilen sonuç bildirisinde Çin ve Rusya’nın... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T22:01+0300

2023-02-25T22:01+0300

2023-02-25T22:02+0300

ukrayna krizi

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Hindistan Maliye Bakanlığı, G20 maliye bakanları görüşmesinin bildirisi yerine, Ukrayna konusunda yaklaşım farklılığın olduğu belirtilen 'başkan açıklamasını ve nihai belgeyi' yayınladı.Üç günlük görüşmenin sonunda kabul edilen bildiride, 'tüm G20 maliye bakanlarının ve merkez bankaları başkanlarının 1, 2 ve 5-17. maddeleri ile 1 ve 2 numaraları eklere onay verdiği' kaydedildi. Sonuç bildirisinin 3 ve 4. maddelerinde, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri kınanıyordu. Bu maddeler, geçen yıl Bali’de yapılan G20 Zirvesi’nin sonuç bildirisinden alınarak uyarlandı.Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, G20 maliye bakanları görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Rusya ve Çin’in itirazları vardı, bu yüzden sonuç bildirisi yayınlanamazdı. Bunun yerine G20 Başkanının açıklaması ve sonuç belgesi yayınlandı” ifadelerini kullandı.Daha önce Bloomberg, duruma aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde Hindistanlı yetkililerin, G20 ortak açıklamalarında Ukrayna’daki duruma ilişkin 'savaş' kelimesinden kaçınma niyetinde olduğunu bildirmişti.

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