Fransa lideri Macron: Erdoğan’la Ukrayna’yı görüştüm
© AA / Emin SansarBu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
© AA / Emin Sansar
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek Ukrayna’ya desteğin artırılması gerektiğini söylediğini belirtti.
Fransa lideri Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ukrayna’daki çatışmayı görüştük. Ukrayna’ya desteğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor” diye yazdı.
Türkiye'de 11 ili ve Suriye'yi vuran depremlere ilişkin ise Macron, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de meydana gelen depremden saatler sonra sivil güvenlik güçlerimiz kurtarma çalışmalarına katıldı. Gölbaşı'nda sahra hastanemizde her gün 100 yaralı tedavi ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam dayanışma ve desteğimizi yineledim."
Within hours of the earthquake in Turkey, our civil security forces were taking part in rescue efforts. In Gölbaşı, our field hospital is treating 100 injured people each day. I have reiterated to President Erdoğan our full solidarity and support. pic.twitter.com/YPbMUPfkva— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2023