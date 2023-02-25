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Fransa lideri Macron: Erdoğan’la Ukrayna’yı görüştüm
Fransa lideri Macron: Erdoğan’la Ukrayna’yı görüştüm
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek Ukrayna’ya desteğin artırılması gerektiğini söylediğini belirtti. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T00:14+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
fransa
türkiye
görüşme
ikili görüşme
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Fransa lideri Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ukrayna’daki çatışmayı görüştük. Ukrayna’ya desteğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor” diye yazdı.Türkiye'de 11 ili ve Suriye'yi vuran depremlere ilişkin ise Macron, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230224/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-1067473263.html
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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, fransa, türkiye, görüşme, ikili görüşme
recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, fransa, türkiye, görüşme, ikili görüşme

Fransa lideri Macron: Erdoğan’la Ukrayna’yı görüştüm

00:14 25.02.2023
© AA / Emin SansarBu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma ana temasıyla Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© AA / Emin Sansar
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek Ukrayna’ya desteğin artırılması gerektiğini söylediğini belirtti.
Fransa lideri Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ukrayna’daki çatışmayı görüştük. Ukrayna’ya desteğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor” diye yazdı.
Türkiye'de 11 ili ve Suriye'yi vuran depremlere ilişkin ise Macron, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de meydana gelen depremden saatler sonra sivil güvenlik güçlerimiz kurtarma çalışmalarına katıldı. Gölbaşı'nda sahra hastanemizde her gün 100 yaralı tedavi ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam dayanışma ve desteğimizi yineledim."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
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