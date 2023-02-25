https://sputniknews.com.tr/20230225/fransa-lideri-macron-erdoganla-ukraynayi-gorustum-1067482216.html

Fransa lideri Macron: Erdoğan’la Ukrayna’yı görüştüm

Fransa lideri Macron: Erdoğan’la Ukrayna’yı görüştüm

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek Ukrayna’ya desteğin artırılması gerektiğini söylediğini belirtti. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T00:14+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

emmanuel macron

fransa

türkiye

görüşme

ikili görüşme

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Fransa lideri Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ukrayna’daki çatışmayı görüştük. Ukrayna’ya desteğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor” diye yazdı.Türkiye'de 11 ili ve Suriye'yi vuran depremlere ilişkin ise Macron, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230224/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-1067473263.html

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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, fransa, türkiye, görüşme, ikili görüşme