https://sputniknews.com.tr/20230225/feribot-seferlerine-firtina-iptali-1067486537.html

Feribot seferlerine 'fırtına' iptali

Feribot seferlerine 'fırtına' iptali

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T09:30+0300

2023-02-25T09:30+0300

2023-02-25T09:30+0300

yaşam

feribot

feribot seferleri

sefer

iptal

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00; Geyikli’den saat 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 15.00, 20.00, Gökçeada’dan ise saat 13.00, 18.00 seferleri iptal edildi.Öte yandan her iki hatta 26 Şubat'ta yapılacak feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

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feribot, feribot seferleri, sefer, iptal