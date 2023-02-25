https://sputniknews.com.tr/20230225/feribot-seferlerine-firtina-iptali-1067486537.html
Feribot seferlerine 'fırtına' iptali
Feribot seferlerine 'fırtına' iptali
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T09:30+0300
2023-02-25T09:30+0300
2023-02-25T09:30+0300
yaşam
feribot
feribot seferleri
sefer
iptal
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00; Geyikli’den saat 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 15.00, 20.00, Gökçeada’dan ise saat 13.00, 18.00 seferleri iptal edildi.Öte yandan her iki hatta 26 Şubat'ta yapılacak feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
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feribot, feribot seferleri, sefer, iptal
feribot, feribot seferleri, sefer, iptal
Feribot seferlerine 'fırtına' iptali
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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00; Geyikli’den saat 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 15.00, 20.00, Gökçeada’dan ise saat 13.00, 18.00 seferleri iptal edildi.
Öte yandan her iki hatta 26 Şubat'ta yapılacak feribot seferlerinin tümü iptal edildi.