https://sputniknews.com.tr/20230225/eski-avusturya-basbakan-yardimcisi-strache-bati-ukraynada-baris-istemiyor-1067491986.html
Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache: Batı, Ukrayna'da barış istemiyor
Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache: Batı, Ukrayna'da barış istemiyor
Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache, Batı’nın Ukrayna'da barış istemediğini belirterek, Avrupalı siyasetçileri savaşın kışkırtılmasına sessiz kalmakla... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T15:01+0300
2023-02-25T15:01+0300
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Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Batılı ve özellikle Alman siyasetçilerin Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümüyle ilgilenmedikler için tüm süreçlere sessiz kaldıklarını söyledi.Almanya'nın Dresden kentinde düzenlenen bir mitingte konuşan Strache, “Batı'daki siyasetçiler yıllardır devam eden sürece, yani savaşın kışkırtılmasına sessiz kaldılar" dedi.Strache, 2014 yılında Ukrayna'da gerçekleşen darbe sırasında meşru hükümetin demokratik olmayan yöntemlerle ve şiddet kullanılarak devrildiğini ve bunun sonucunda Ukrayna'nın doğusunda başlayan çatışmaların binlerce insanın hayatına mal olduğunu belirterek, "Daha o zamanlar tüm bunlara ‘dur’ diyecek Alman ve Avrupalı barış politikacıları neredeydi? Sessiz kaldılar. Rus dili yasaklandığında bile sessiz kaldılar" diye konuştu.Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Minsk anlaşmalarının anlamsızlığını itiraf etmesinin Avrupa'nın Ukrayna'yı silahlandırmak için sadece zaman kazanmak istediğini doğruladığına dikkat çeken Strache, "Peki barış yanlısı enternasyonal hareket şimdi nerede? Bir zamanlar barış yanlısı olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar nerede? Bugün en büyük savaş çığırtkanlığını onlar yapıyor" ifadelerini kullandı.
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heinz-christian strache, avusturya, batı, ukrayna
heinz-christian strache, avusturya, batı, ukrayna
Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache: Batı, Ukrayna'da barış istemiyor
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Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache, Batı’nın Ukrayna'da barış istemediğini belirterek, Avrupalı siyasetçileri savaşın kışkırtılmasına sessiz kalmakla suçladı.
Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Batılı ve özellikle Alman siyasetçilerin Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümüyle ilgilenmedikler için tüm süreçlere sessiz kaldıklarını söyledi.
Almanya'nın Dresden kentinde düzenlenen bir mitingte konuşan Strache, “Batı'daki siyasetçiler yıllardır devam eden sürece, yani savaşın kışkırtılmasına sessiz kaldılar" dedi.
Strache, 2014 yılında Ukrayna'da gerçekleşen darbe sırasında meşru hükümetin demokratik olmayan yöntemlerle ve şiddet kullanılarak devrildiğini ve bunun sonucunda Ukrayna'nın doğusunda başlayan çatışmaların binlerce insanın hayatına mal olduğunu belirterek, "Daha o zamanlar tüm bunlara ‘dur’ diyecek Alman ve Avrupalı barış politikacıları neredeydi? Sessiz kaldılar. Rus dili yasaklandığında bile sessiz kaldılar" diye konuştu.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Minsk anlaşmalarının anlamsızlığını itiraf etmesinin Avrupa'nın Ukrayna'yı silahlandırmak için sadece zaman kazanmak istediğini doğruladığına dikkat çeken Strache, "Peki barış yanlısı enternasyonal hareket şimdi nerede? Bir zamanlar barış yanlısı olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar nerede? Bugün en büyük savaş çığırtkanlığını onlar yapıyor" ifadelerini kullandı.