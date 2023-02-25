https://sputniknews.com.tr/20230225/disisleri-bakani-cavusoglu-misirli-mevkidasi-sukri-ile-telefonda-gorustu-1067496566.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T18:15+0300
2023-02-25T18:15+0300
2023-02-25T18:15+0300
türkiye
samih şukri
mısır
dışişleri bakanlığı
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin son durumu ele aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230225/canli--depremin-20-gunu-orman-ve-meralar-yapilasmaya-acildi-1067486865.html
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mısır
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samih şukri, mısır, dışişleri bakanlığı, mevlüt çavuşoğlu
samih şukri, mısır, dışişleri bakanlığı, mevlüt çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin son durumu ele aldı.