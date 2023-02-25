https://sputniknews.com.tr/20230225/disisleri-bakani-cavusoglu-misirli-mevkidasi-sukri-ile-telefonda-gorustu-1067496566.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T18:15+0300

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2023-02-25T18:15+0300

türkiye

samih şukri

mısır

dışişleri bakanlığı

mevlüt çavuşoğlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin son durumu ele aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230225/canli--depremin-20-gunu-orman-ve-meralar-yapilasmaya-acildi-1067486865.html

türkiye

mısır

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samih şukri, mısır, dışişleri bakanlığı, mevlüt çavuşoğlu