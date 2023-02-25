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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
samih şukri
mısır
dışişleri bakanlığı
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin son durumu ele aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230225/canli--depremin-20-gunu-orman-ve-meralar-yapilasmaya-acildi-1067486865.html
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samih şukri, mısır, dışişleri bakanlığı, mevlüt çavuşoğlu
samih şukri, mısır, dışişleri bakanlığı, mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

18:15 25.02.2023
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin son durumu ele aldı.
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından insanların evlerinden dışarı çıktığı görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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