https://sputniknews.com.tr/20230225/deguder-baskani-acikladi-deprem-riskli-binalarin-guclendirilmesinin-maliyeti-ne-kadar-1067506531.html

DEGÜDER Başkanı açıkladı: Deprem riskli binaların güçlendirilmesinin maliyeti ne kadar?

DEGÜDER Başkanı açıkladı: Deprem riskli binaların güçlendirilmesinin maliyeti ne kadar?

Bina risk analizi yaptırmak için belediyelere yapılan başvurularda artış yaşanırken, Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan güçlendirmenin daire... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T23:50+0300

2023-02-25T23:50+0300

2023-02-25T23:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem güçlendirme derneği (degüder)

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Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından tüm Türkiye'de birçok kişi yaşadığı binanın dayanıklılığını sorgulamaya başladı.Oturdukları şehirlerde önlem almak isteyenler ise, deprem riski olan binalara güçlendirme çalışması için başvuru yapmaya başladı. Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, bina güçlendirme maliyetini ortalama fiyat olarak açıkladı. NTV'nin haberine göre Türkkan, bir binanın nasıl güçlendirileceği ve çökmenin nasıl engelleneceği hakkında şu bilgileri verdi:"Ülke geneline baktığımız takdirde toplam yapı stoğumuzun yüzde 75'nin riskli alanda olduğunu hep birlikte biliyoruz artık" diyen Türkkan, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

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Sputnik Türkiye

deprem güçlendirme derneği (degüder)