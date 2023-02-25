DEGÜDER Başkanı açıkladı: Deprem riskli binaların güçlendirilmesinin maliyeti ne kadar?
© İHA / MÜSLÜM BALKOdeprem - yıkım - hasarlı bina
© İHA / MÜSLÜM BALKO
Bina risk analizi yaptırmak için belediyelere yapılan başvurularda artış yaşanırken, Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan güçlendirmenin daire başına 250 bin TL olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından tüm Türkiye'de birçok kişi yaşadığı binanın dayanıklılığını sorgulamaya başladı.
Oturdukları şehirlerde önlem almak isteyenler ise, deprem riski olan binalara güçlendirme çalışması için başvuru yapmaya başladı. Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, bina güçlendirme maliyetini ortalama fiyat olarak açıkladı.
NTV'nin haberine göre Türkkan, bir binanın nasıl güçlendirileceği ve çökmenin nasıl engelleneceği hakkında şu bilgileri verdi:
"Karbonfiber bildiğiniz bir kumaş şeklinde kolonun etrafına sarılarak epoksi ile yapıştırılarak sarılan bir malzeme demirden on kat daha güçlü malzemeler… Dolayısıyla onunla sardığınız zaman deprem sırasında bu kolonun parçalanmasını veya bundan dolayı çökmesini engellemek mümkün."
"Ülke geneline baktığımız takdirde toplam yapı stoğumuzun yüzde 75'nin riskli alanda olduğunu hep birlikte biliyoruz artık" diyen Türkkan, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:
10 milyon veya 8 milyon bir bina stoğu varsa elimizde ve bunlarda risk taşıyorsa bunların çok rahatlıkla yüzde 60'ı yüzde 70 güçlendirme ile kurtulabilir. Önce kolon içerisindeki donatılar tespit edildi ve donatılardan sonra demir olmayan bölgeden karotlar alındı.
Sıyırmalar yapıldı, temelle ilgili analizler yapıldı. Zeminle ilgili etüt yapıldı. Bu bina da güçlendirilecek bir bina olarak projelendirildi."
Bina güçlendirmenin maliyetini de açıklayan Türkkan şunları söyledi;
"Güçlendirmenin kendisi aşağı yukarı daire başı 250 bin TL mertebesinde tamamlanmış olacak. Ancak vatandaş burada bu çalışma yapıldıktan sonra doğramalarını da değiştirmek istiyor. Yerdeki parkesini değiştirmek istiyor. Bununla ilgili de daire başı 100-150 bin TL'lik ilave maliyet geliyor. İnsanlar da bu işin sonunda sağ salim dışarı çıkabilir. Belki bina hasar görür ama insanlar sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilir."