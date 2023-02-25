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Cristiano Ronaldo attı, Al Nassr kazandı
Cristiano Ronaldo attı, Al Nassr kazandı
Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nde Al Nassr, deplasmanda Damac'ı 3-0 mağlup etti. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T22:14+0300
2023-02-25T22:14+0300
spor
cristiano ronaldo
suudi arabistan
al nassr
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Ligin 18. hafta mücadelesinde Al Nassr, Prens Sultan bin Abdülaziz Stadı'nda Damac ile karşılaştı.Konuk ekip, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.Ronaldo, yeni takımındaki beşinci maçında 8 gole ulaştı.
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cristiano ronaldo, suudi arabistan, al nassr
cristiano ronaldo, suudi arabistan, al nassr

Cristiano Ronaldo attı, Al Nassr kazandı

22:14 25.02.2023
© AACristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© AA
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Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nde Al Nassr, deplasmanda Damac'ı 3-0 mağlup etti.
Ligin 18. hafta mücadelesinde Al Nassr, Prens Sultan bin Abdülaziz Stadı'nda Damac ile karşılaştı.
Konuk ekip, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Ronaldo, yeni takımındaki beşinci maçında 8 gole ulaştı.
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