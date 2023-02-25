Türkiye
CANLI | Depremin 20. günü: Orman ve meralar yapılaşmaya açıldı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230225/brezilyadaki-sel-ve-toprak-kaymasinda-can-kaybi-57ye-yukseldi-1067486998.html
Brezilya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 57'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 57'ye yükseldi
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye yükseldi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T10:03+0300
2023-02-25T10:03+0300
dünya
brezilya
sel
toprak kayması
ölü
ölü sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067419388_0:253:3069:1979_1920x0_80_0_0_fd09896250de0e7e9476445d45089b33.jpg
Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği aktarıldı. Sao Paulo eyalet yetkilileri, arama-kurtarma ve yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini ayrıca bölgede şiddetli yağışların sürmesinin beklendiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.Dün, Brezilya Donanmasına ait bir gemi Sao Sebastiao'ya gelmiş ve çeşitli yardım malzemeleri getirmişti. Helikopter ve çeşitli araçların da bulunduğu gemi, sahra hastanesi olarak hizmet verecek.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067419388_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_10b89c2c4964f1fb8dbdce652bf4afc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brezilya, sel, toprak kayması, ölü, ölü sayısı
brezilya, sel, toprak kayması, ölü, ölü sayısı

Brezilya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 57'ye yükseldi

10:03 25.02.2023
© AP Photo / Andre PennerBrezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Andre Penner
Abone olTelegram
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye yükseldi.
Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği aktarıldı.
Sao Paulo eyalet yetkilileri, arama-kurtarma ve yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini ayrıca bölgede şiddetli yağışların sürmesinin beklendiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Dün, Brezilya Donanmasına ait bir gemi Sao Sebastiao'ya gelmiş ve çeşitli yardım malzemeleri getirmişti. Helikopter ve çeşitli araçların da bulunduğu gemi, sahra hastanesi olarak hizmet verecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала