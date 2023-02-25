https://sputniknews.com.tr/20230225/brezilyadaki-sel-ve-toprak-kaymasinda-can-kaybi-57ye-yukseldi-1067486998.html
Brezilya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 57'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 57'ye yükseldi
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye yükseldi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T10:03+0300
2023-02-25T10:03+0300
2023-02-25T10:03+0300
dünya
brezilya
sel
toprak kayması
ölü
ölü sayısı
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Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği aktarıldı. Sao Paulo eyalet yetkilileri, arama-kurtarma ve yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini ayrıca bölgede şiddetli yağışların sürmesinin beklendiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.Dün, Brezilya Donanmasına ait bir gemi Sao Sebastiao'ya gelmiş ve çeşitli yardım malzemeleri getirmişti. Helikopter ve çeşitli araçların da bulunduğu gemi, sahra hastanesi olarak hizmet verecek.
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brezilya, sel, toprak kayması, ölü, ölü sayısı
brezilya, sel, toprak kayması, ölü, ölü sayısı
Brezilya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 57'ye yükseldi
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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye yükseldi.
Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği aktarıldı.
Sao Paulo eyalet yetkilileri, arama-kurtarma ve yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini ayrıca bölgede şiddetli yağışların sürmesinin beklendiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Dün, Brezilya Donanmasına ait bir gemi Sao Sebastiao'ya gelmiş ve çeşitli yardım malzemeleri getirmişti. Helikopter ve çeşitli araçların da bulunduğu gemi, sahra hastanesi olarak hizmet verecek.