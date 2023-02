Bakan Soylu: Fahiş kira artışları son zamanlarda deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeği

"Tabii bu büyük depremden istifade etmek isteyenler olabilir. Her daim olabilir. Her zor durumdan istifade etmek isteyenler olabilir. Sayın Bakanımız da birtakım mevzuat değişikliklerine gerek olduğunu ifade etti. Örneğin bunu söylemem gerekir. Fahiş kira artışları son zamanlarda deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Yani bu bizi üzmektedir. Elbette ki devlet olarak gereğini de yerine getiriyoruz. Buradan da vatandaşımızın, karakollarımızdan 112'ye kadar, savcılıklarımızdan her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz. Kiracıyım, oturuyorum, 'Sen çıkacaksın' diyor. İnsanlara ikinci bir deprem yaşatmanın, ikinci bir afet yaşatmanın gereği yok. Fahiş kira artışları doğru bir yaklaşım değildir. Kiracı çıkartmak doğru bir yaklaşım değildir. Ve burada başından itibaren özellikle deprem bölgesindeki şehirlerin boşaltılması veya biraz nefeslendirilmesini, gerek arama kurtarma çalışmalarının gerek enkazların zamanında hızlı bir şekilde kaldırılması için bir strateji olarak uyguladık. Yani Antalya'dan başka illere kadar hem Türk Hava Yolları hem otobüsler de dahil olmak üzere hem bir kısmının araçlarının kendi yakıtlarını karşılamak suretiyle bir adımı attık. Hem hasarın tüm boyutunu tekrar anlayabilmek ve bu tabloyu ortaya koyabilmek için böyle bir adım atıldı ve böyle bir adımla birlikte de şu anda çok hızlı bir şekilde hem enkazlar kaldırılıyor hem de yeni şehirlerin planlanması, daha doğrusu şehirlerin yeni yerlerinin veya yapılacak yeni yerlerini planlama hususunda adımlar atılıyor."