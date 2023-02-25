https://sputniknews.com.tr/20230225/bakan-soylu-fahis-kira-artislari-son-zamanlarda-deprem-bolgesinin-deprem-kadar-acitici-bir-gercegi-1067494495.html

Bakan Soylu: Fahiş kira artışları son zamanlarda deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeği

Bakan Soylu: Fahiş kira artışları son zamanlarda deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fahiş kira artışları son zamanlarda deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Yani bu bizi üzmektedir. Elbette ki... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T17:33+0300

2023-02-25T17:33+0300

2023-02-25T17:33+0300

süleyman soylu

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/19/1067494702_0:168:3027:1870_1920x0_80_0_0_335a65b72648c97249f609909f0d2af2.jpg

Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Diyarbakır'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yaptı.Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Bakan Soylu, yerkürenin en büyük depremlerinden birisi ile karşı karşıya olduklarını söyledi."Bu afetin büyüklüğünü deprem olarak tanımlamak, bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayışla bizi karşı karşıya bırakır." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:'Fahiş kira artışları doğru bir yaklaşım değildir'Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve enkaz çalışmalarının başladığını aktaran Soylu, afet bölgesindeki bütün vatandaşlara beslenme, yemek ve giysi ulaştırıldığını söyledi.Diğer taraftan helikopterlerle, uçaklarla her tarafa mümkün olduğu en kısa süreç içerisinde gidildiğini belirten Soylu, birkaç münferit olayın dışında toplumu etkileyen, kaosa sebebiyet verecek, kargaşa oluşturabilecek herhangi bir güvenlik zafiyetinin bir dakika bile yaşanmadığını vurguladı.Bakan Soylu, şöyle devam etti:Kira yardımı ve konteyner için başvuru sayılarını açıkladıTüm bunlar yapılırken aynı zamanda konteyner şehirlerle ilgili hazırlıkların da sürdüğünü bildiren Soylu, "Şu ana kadar, tabii süzülecek ama ağır hasarlı, orta hasarlı ve ev sahibi, kiracı toplam müracaat 421 bin oldu. Dün akşam itibarıyla. Bunun 284 bin 712 hanesi, ailesi 'ben kira yardımı almak isterim' dedi. 136 bin 913'ü de 'ben konteynerde yaşamak isterim' dedi. Elbette ki buradaki değerlendirmeler veya başvurular devam edecek." dedi.Buna karşılık da şu ana kadar 140 alanda 93 bin 623 konteynerin hazırlıklarının yapıldığını aktaran Bakan Soylu, bunun 70 bininin hemen hemen tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.Ev sahiplerine 5 bin, kiracılara 3 bin lira kira desteği olacağını hatırlatan Soylu, ilk kez bir afette ve depremde kiracılara kira yardımı yapıldığını söyledi.Depremin bazı il ve ilçe merkezlerinde neredeyse hayatı tamamen durdurduğunu belirten Soylu, organize sanayi sitelerinden esnafa kadar şehirlerin yeniden harekete geçebilmesi için gerekli desteğin verildiğini ifade etti.Özellikle bir konunun başından itibaren speküle edildiğini dile getiren Bakan Soylu, "O da şu, 'işte deprem sabahı askerin çıkmasına müsaade edilmedi.' Buna Milli Savunma Bakanımız defalarca cevap verdi. Ben defalarca cevap verdim. Biz depremin yaralarını sarabilmek, Türkiye'nin umudunu yarına tekrar taşıyabilmek için topyekun mücadele yaparken birileri de dedikodu ve yalan mücadelesine devam ediyorlar." dedi.'Yarına bir umut oluşturmak hepimizin sorumluluğu'Depremin saat 04.17'de olduğunu ve kendilerinin saat 05.00 gibi AFAD'a geçtiklerini bildiren Bakan Soylu, şunları kaydetti:Bölgedeki güvenlik personeli sayısını üç katına çıkardıklarını bildiren Soylu, artçı depremlerin devam ettiğini ve vatandaşların binalardan uzak durması gerektiğinin altını çizdi.Fahiş fiyat uygulamalarına tekrar değinen Bakan Soylu, "Fahiş fiyatla milletimizin canını acıtanların peşindeyiz ve bunu da yanlarına bırakmayacağımızı, Olağanüstü Hal'in bize sağladığı bütün imkanları sonuna kadar kullanacağımızı ve vatandaşımızı burada mağdur etmek isteyenlere de, zaten o paranın bir hayrı da gelmez, o kazancın bir hayrı da gelmez. Bu dünyaya da öteki dünyaya da bir faydası olmaz." diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, deprem